Promoção incentiva pagamento via PIX e já premiou dezenas de moradores de Macaé Foto: Ilustração

Publicado 02/02/2026 11:57

Macaé - Pagar a conta de água em dia e ainda ter a chance de ganhar dinheiro virou realidade para moradores de Macaé. A poucos dias do encerramento das inscrições, a promoção Sorte na Conta BRK segue movimentando a cidade e já premiou mais de 40 clientes que optaram pelo pagamento da fatura via PIX.

A campanha aceita inscrições até o dia 28 de fevereiro e é válida para clientes que mantêm as contas em dia e aderem ao recebimento da fatura por e-mail. Os prêmios variam de R$ 50 a R$ 500, com sorteios mensais e chances extras todos os meses. O próximo sorteio está marcado para o dia 7 de março.

Além dos sorteios principais, a promoção também oferece mais de 700 prêmios instantâneos mensais por meio da Roleta da Sorte, no valor de R$ 50. Foi assim que a moradora do Parque Atlântico, Graciele Freitas, acabou surpreendida. Ela levou R$ 500 em um dos sorteios e mais R$ 50 na roleta. Segundo Graciele, a premiação chegou em um momento importante e o processo foi simples, desde o cadastro até o resgate do valor.

Para participar, o titular da conta da BRK deve se cadastrar no site oficial da promoção e aceitar os termos. A cada mês, o cliente pode acumular até três números da sorte: um pelo recebimento da fatura por e-mail, outro pelo pagamento dentro do prazo e mais um ao optar pelo PIX. Os números são cumulativos e aumentam as chances ao longo do tempo.

A campanha segue válida até fevereiro de 2026 e contará com seis sorteios vinculados à Loteria Federal. Os contemplados são avisados pela concessionária e a lista completa fica disponível no site da promoção. O valor do prêmio é disponibilizado por meio de um cartão digital, válido por um ano, sem possibilidade de saque ou transferência, podendo ser usado na compra de produtos e serviços.

Segundo o gerente comercial da BRK em Macaé, Flávio Galindo, a iniciativa busca incentivar práticas simples que facilitam o dia a dia dos clientes e ainda oferecem benefícios diretos a quem mantém as contas em dia.