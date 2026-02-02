Promoção incentiva pagamento via PIX e já premiou dezenas de moradores de Macaé Foto: Ilustração
PIX na conta vira chance de prêmio em Macaé
Clientes da BRK têm até 28 de fevereiro para concorrer a valores em dinheiro na promoção Sorte na Conta
Ônibus Rosa leva cuidados de saúde da mulher a bairros de Macaé em fevereiro
Unidade móvel oferece consultas, exames preventivos e atendimento gratuito perto de casa
Cursos gratuitos abrem portas para mulheres de Macaé a partir de fevereiro
Qualificação profissional oferece novas chances de renda, autonomia e inserção no mercado de trabalho
Fé, tradição e respeito marcam homenagem a Iemanjá em Macaé
Cortejo reuniu fiéis no Mercado de Peixes e reforçou a defesa da liberdade religiosa e da cultura afro-brasileira
Macaé entra no mapa da ciência com semana dedicada ao DNA e à inovação
NUPEM Genomic Week 2026 reúne pesquisadores e estudantes para cursos práticos e debates sobre saúde, biodiversidade e tecnologia
RG Nacional passa a ter novo fluxo de atendimento em Macaé
Mudança organiza filas, amplia agilidade no serviço e garante prioridade a quem mais precisa
