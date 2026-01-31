Atendimento para emissão do RG Nacional passa a seguir nova dinâmica a partir de fevereiroFoto: Ilustração
RG Nacional passa a ter novo fluxo de atendimento em Macaé
Mudança organiza filas, amplia agilidade no serviço e garante prioridade a quem mais precisa
Macaé entra no mapa da ciência com semana dedicada ao DNA e à inovação
NUPEM Genomic Week 2026 reúne pesquisadores e estudantes para cursos práticos e debates sobre saúde, biodiversidade e tecnologia
RG Nacional passa a ter novo fluxo de atendimento em Macaé
Mudança organiza filas, amplia agilidade no serviço e garante prioridade a quem mais precisa
Verão seguro ganha reforço nas ruas e na orla de Macaé
Ação integrada amplia presença das forças de segurança durante a alta temporada e segue até o Carnaval
Guarda de Macaé treina decisões sob pressão e aposta em preparo técnico e emocional
Simulador de ocorrências reais e acompanhamento psicológico reforçam a formação dos agentes e ampliam a segurança da população
Arena da Praia Campista vira palco do Esporte Verão e reúne esporte, lazer e inclusão em Macaé
Programação gratuita neste fim de semana mistura futebol, artes marciais, dança e atividades ao ar livre, com opções para todas as idades
Programa de saúde amplia ações e coloca a equidade racial no centro do cuidado em Macaé
Estratégias para 2026 incluem capacitação de profissionais, novas parcerias e foco na redução das desigualdades no atendimento à população negra
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.