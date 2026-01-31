Atendimento para emissão do RG Nacional passa a seguir nova dinâmica a partir de fevereiro - Foto: Ilustração

Publicado 31/01/2026 18:48

Macaé - Quem precisa tirar o novo RG Nacional em Macaé vai encontrar mudanças importantes a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de fevereiro. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda adotou um novo modelo de atendimento com o objetivo de organizar a demanda, reduzir filas e tornar o serviço mais rápido e acessível para a população.

A emissão do documento passa a ocorrer por ordem de chegada, com distribuição diária de 45 vagas. Do total, 30 serão destinadas ao público em geral e 15 reservadas para atendimentos prioritários. O serviço começa às 8h e é realizado na sede da secretaria, na Avenida Nossa Senhora da Glória, 1181, na Praia Campista, em parceria com o Detran RJ.

O novo formato busca equilibrar eficiência e cuidado social. Pessoas que se enquadram nos critérios legais de prioridade continuam tendo atendimento garantido, com atenção especial aos idosos acima de 80 anos, que podem ser atendidos a qualquer momento do dia, independentemente da ordem de chegada.

Para solicitar o RG Nacional, é necessário comparecer presencialmente ao local com a documentação exigida. O cidadão deve apresentar certidão de nascimento ou casamento, original e cópia, comprovante de residência atualizado e CPF.

A mudança reforça a proposta de oferecer um serviço mais organizado e humanizado, garantindo dignidade no atendimento e mais previsibilidade para quem depende do documento para acessar direitos, serviços e oportunidades.