Guardas municipais participam de treinamento com simulador de situações reais na Casa do Servidor, em Macaé - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Guardas municipais participam de treinamento com simulador de situações reais na Casa do Servidor, em MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 30/01/2026 12:17

Macaé - A Guarda Municipal de Macaé avançou mais um passo na preparação profissional com um treinamento que simula situações reais de risco e exige decisões rápidas, técnicas e responsáveis. A atividade ocorreu na quinta-feira (29), na Casa do Servidor, e reuniu agentes em um ambiente de aprendizado que combina tecnologia, estratégia e controle emocional.

O treinamento utilizou um simulador de tomada de decisão em cenários operacionais, aproximando os participantes de situações comuns no cotidiano do trabalho. A proposta é fortalecer a capacidade de avaliação de riscos, a leitura do ambiente e a escolha de condutas adequadas, sempre com foco na legalidade, na proporcionalidade e na preservação da vida.

Além da parte técnica, os agentes contaram com acompanhamento psicológico. A análise das reações ao estresse, do controle emocional e do comportamento diante de situações críticas contribuiu para ampliar a consciência profissional e o preparo dos guardas. Comunicação verbal, postura, disciplina no uso de equipamentos e aplicação de protocolos operacionais também fizeram parte da formação.

O secretário de Ordem Pública, major Tales Borges, destacou que o treinamento permite avaliar o desempenho dos agentes em diferentes cenários simulados e aprimorar a atuação diante de ocorrências reais. Segundo ele, o objetivo é garantir respostas mais seguras, equilibradas e eficientes no atendimento à população.

Para a gestão municipal, a capacitação contínua fortalece a atuação da Guarda Municipal e contribui para a construção de uma política de segurança baseada em preparo técnico, responsabilidade e respeito ao cidadão.