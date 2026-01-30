Guardas municipais participam de treinamento com simulador de situações reais na Casa do Servidor, em MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos
Guarda de Macaé treina decisões sob pressão e aposta em preparo técnico e emocional
Simulador de ocorrências reais e acompanhamento psicológico reforçam a formação dos agentes e ampliam a segurança da população
Arena da Praia Campista vira palco do Esporte Verão e reúne esporte, lazer e inclusão em Macaé
Programação gratuita neste fim de semana mistura futebol, artes marciais, dança e atividades ao ar livre, com opções para todas as idades
Programa de saúde amplia ações e coloca a equidade racial no centro do cuidado em Macaé
Estratégias para 2026 incluem capacitação de profissionais, novas parcerias e foco na redução das desigualdades no atendimento à população negra
Macaé abre portas para o futuro com cursos gratuitos voltados a mulheres
Parceria com o SENAI oferece qualificação profissional e amplia chances de emprego e autonomia financeira
Macaé ganha nova iluminação LED e amplia eficiência energética nas principais vias
Modernização de 472 pontos de luz reduz consumo de energia, corta emissão de poluentes e melhora a segurança urbana em bairros estratégicos da cidade
Nova escola muda rotina de famílias e amplia vagas na serra de Macaé
Unidade infantil no Trapiche passa a atender até 300 crianças e fortalece o acesso à educação na região serrana
