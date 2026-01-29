Novas luminárias LED iluminam avenidas de Macaé e reforçam segurança e eficiência energética - Foto: Divulgação

Publicado 29/01/2026 13:06

Macaé - Macaé passa a enxergar suas ruas com mais luz, economia e sustentabilidade. A modernização da iluminação pública em importantes avenidas do município marca um avanço na eficiência energética e na qualidade dos espaços urbanos, com reflexos diretos na segurança e no cotidiano da população.

A iniciativa substituiu 472 pontos de iluminação por luminárias LED, mais duráveis e econômicas, em trechos das avenidas Carlos Augusto T. Garcia, Fábio Franco, Amaral Peixoto e Industrial, abrangendo bairros como Sol y Mar, Visconde de Araújo, Miramar, Granja dos Cavaleiros e Parque União.

O projeto, viabilizado por meio do Programa de Eficiência Energética, contou com investimento aproximado de R$ 560 mil e deve gerar uma economia anual de 683,5 MWh, volume equivalente ao consumo de cerca de 335 residências em um ano. Além do impacto financeiro, a ação contribui para a preservação ambiental, com a redução estimada de 42 toneladas de dióxido de carbono por ano, efeito semelhante ao plantio de aproximadamente 300 árvores.

A modernização da iluminação pública foi selecionada em chamada pública de projetos e integra um conjunto de iniciativas voltadas ao uso racional da energia elétrica. Criado em 1998, o Programa de Eficiência Energética já destinou cerca de R$ 354 milhões a projetos que incentivam o consumo consciente, a modernização de equipamentos e a melhoria de sistemas elétricos em diferentes setores.

Para os próximos meses, estão previstas novas ações de eficiência energética, incluindo intervenções em sistemas de iluminação pública, unidades de saúde, repartições públicas e empresas de serviço público, ampliando o alcance das iniciativas no município e em outras cidades do estado.

Além de Macaé, projetos semelhantes foram entregues recentemente em Niterói, Campos e em outras localidades do Rio de Janeiro, com a instalação de luminárias LED, equipamentos mais eficientes e sistemas de geração de energia solar, reforçando a estratégia de modernização da infraestrutura energética.

Com ruas mais iluminadas e menor consumo de energia, a cidade avança em soluções que combinam tecnologia, sustentabilidade e melhoria da vida urbana.