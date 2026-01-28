Universitários utilizam transporte gratuito para chegar às instituições de ensino - Foto: Ilustração

Publicado 28/01/2026 15:12

Macaé - Estudantes de Macaé iniciam fevereiro com uma decisão importante: manter ou conquistar o acesso ao Transporte Social Universitário, serviço que garante deslocamento gratuito até cursos técnicos e de graduação. O programa abre dois processos distintos para o ano letivo de 2026, com prazos definidos e inscrição exclusivamente online.

O recadastramento é obrigatório para quem já utiliza o benefício e ocorre entre os dias 2 e 9 de fevereiro. O procedimento exige o preenchimento de formulário eletrônico e envio da documentação atualizada pelo portal macae.rj.gov.br. Quem não concluir essa etapa dentro do prazo perde automaticamente o direito ao transporte.

O resultado preliminar será divulgado em 11 de fevereiro, com prazo para recursos nos dias 12 e 13. A lista final sai em 20 de fevereiro, e a retirada das carteirinhas começa em 2 de março.

Já o cadastro para vagas remanescentes é destinado a estudantes que ainda não participam do programa. As inscrições ocorrem de 23 a 27 de fevereiro, também pela internet. Para concorrer, é necessário morar em Macaé, estar matriculado em curso presencial e atender aos critérios socioeconômicos previstos em edital. Caso o número de inscritos supere as vagas disponíveis, haverá seleção conforme os critérios estabelecidos.

O resultado preliminar será divulgado em 4 de março, com prazo para recursos nos dias 5 e 6, e o resultado final em 11 de março. A entrega das carteirinhas aos novos beneficiários começa em 18 de março. Os editais completos estão disponíveis no portal oficial do município.