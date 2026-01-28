Universitários utilizam transporte gratuito para chegar às instituições de ensinoFoto: Ilustração
Estudantes de Macaé têm nova chance de garantir transporte universitário em 2026
Programa abre recadastramento obrigatório e cadastro para vagas remanescentes do Transporte Social Universitário
Orla de Macaé vira arena esportiva e reúne ídolos do Flamengo no Esporte Verão 2026
Evento transforma a Praia Campista em ponto de lazer, integração e atividades gratuitas para todas as idades
Macaé articula chegada do programa Reabilita 60+ para ampliar cuidado com idosos
Parceria com o Governo do Estado pode levar fisioterapia e atividades físicas à população da terceira idade
Macaé entra no ritmo do Sesc Verão com Geraldo Azevedo, Sandra Sá e banda local
Programação gratuita reúne talentos da cidade e nomes consagrados da música brasileira neste fim de semana
Macaé lança programa pioneiro para fortalecer pecuária e aumentar produção de leite e carne
Reproduza+ aposta em genética, tecnologia e assistência técnica para transformar o rebanho rural do município
Macaé se prepara para o Macaé Energy 2026 e projeta protagonismo no setor de energia
Lançamento do evento reúne indústria, especialistas e instituições em encontro estratégico para o futuro do óleo, gás e novas energias
