Público acompanha shows na orla de Macaé durante o Sesc VerãoFoto: Divulgação

Macaé - Macaé assume o clima de festival neste fim de semana e transforma a orla em palco para encontros entre gerações, estilos e histórias da música brasileira. A programação do Sesc Verão chega com shows gratuitos que misturam talento local e grandes nomes da MPB, ampliando o movimento cultural e o fluxo de público na cidade.

Na sexta-feira, às 20h, a banda Madame Escarlate abre a agenda com repertório que atravessa os clássicos do rock e do pop das décadas de 1980, 1990 e 2000. Criado em 2002, o grupo construiu identidade própria e ganhou destaque pela energia das apresentações e pela experiência de seus músicos em projetos e bandas de diferentes estilos.

No sábado, às 21h, Geraldo Azevedo sobe ao palco com canções que marcaram a música brasileira. O cantor pernambucano consolidou carreira ao unir as raízes nordestinas a uma linguagem musical sofisticada, criando obras que atravessaram gerações. Com mais de cinco décadas de trajetória, firmou parcerias históricas e eternizou músicas como Dia Branco e Canção da Despedida, tornando-se referência da MPB.

O domingo encerra a programação com Sandra Sá, às 19h. A cantora leva ao público sucessos que atravessam décadas, como Olhos Coloridos, Bye Bye Tristeza e Retratos e Canções. Reconhecida como um dos grandes nomes da soul music nacional, Sandra Sá mantém presença marcante na cena cultural brasileira e segue conquistando novas gerações com sua voz e repertório.

Além dos shows, o Sesc Verão movimenta a cidade com atividades culturais e de lazer, fortalecendo o turismo, o comércio e a convivência entre moradores e visitantes. A proposta é transformar o verão em experiência coletiva, em que música, cultura e encontro ocupam o espaço público de forma gratuita e acessível.