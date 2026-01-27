Especialistas e representantes da indústria participam de encontro que antecipa o Macaé Energy 2026 - Foto: Ilustração

Publicado 27/01/2026 11:30

Macaé - Macaé entra no radar nacional da indústria energética com o lançamento do Macaé Energy 2026, marcado para esta quarta-feira (28), em um encontro que reúne lideranças do setor, representantes da indústria e instituições estratégicas. O lançamento ocorre ao final do evento sobre perspectivas da Bacia de Campos, no Royal Palace Macaé, nos Cavaleiros, e abre o caminho para um dos principais fóruns de debates sobre óleo, gás e energia do país.

O Macaé Energy 2026 acontece entre 17 e 19 de março, no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, e deve reunir milhares de profissionais, empresas e especialistas para discutir tendências, inovação, transição energética, sustentabilidade e oportunidades de negócios. A expectativa é de cerca de 15 mil visitantes, com uma programação técnica robusta, formada por painéis temáticos e palestras com nomes relevantes do mercado.

A feira ocupará uma área de 10 mil metros quadrados e contará com dezenas de expositores, incluindo empresas e instituições de destaque no setor energético. A participação de órgãos reguladores e entidades representativas amplia o diálogo entre indústria, mercado e governo, fortalecendo o ambiente de negócios e a troca de conhecimento.

O evento também aposta na conexão entre empresas e profissionais, com a meta de ampliar reuniões estratégicas e parcerias comerciais. A projeção de crescimento em relação à edição anterior reforça o papel de Macaé como polo da indústria de energia, capaz de atrair investimentos, gerar empregos e impulsionar a economia regional.

O lançamento desta quarta-feira marca o início de uma nova etapa para o Macaé Energy, consolidando o evento como vitrine de inovação e oportunidades no setor energético brasileiro.