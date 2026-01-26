Público lota a Praia dos Cavaleiros durante o show de Xamã no Sesc Verão 2026 - Foto: Reprodução

Publicado 26/01/2026 10:56

Macaé - Xamã levou milhares de pessoas à Praia dos Cavaleiros e abriu o Sesc Verão 2026 em clima de festa, diversidade e energia. O primeiro fim de semana do evento transformou a orla de Macaé em um grande ponto de encontro, reunindo moradores, turistas e fãs que acompanharam o show do rapper carioca e aproveitaram uma programação que começou cedo e seguiu até a noite.

No palco, Xamã apresentou sucessos que marcaram sua trajetória, construída entre batalhas de rap, poesia e música popular. O artista interagiu com o público, destacou a conexão com a cidade e reforçou o vínculo com os fãs, que cantaram em coro e vibraram a cada verso.

Durante o dia, a programação ocupou diferentes espaços da orla com apresentações de bandas locais, oficinas esportivas e atividades culturais. As clínicas de altinha e surf reuniram atletas e curiosos, enquanto o espetáculo circense levou leveza e humor para crianças, jovens e adultos.

O Sesc Verão segue até 8 de fevereiro com atrações musicais, esportivas e culturais, consolidando Macaé como um dos principais polos de eventos do litoral fluminense neste período.