Unidade de hemoterapia intensifica atendimento para receber doadores durante o mutirãoFoto: Ilustração

Publicado 26/01/2026 10:29

Macaé - Macaé entra na reta final de uma mobilização que transforma solidariedade em gesto concreto. A campanha Solidariedade Não Tira Férias chega ao seu momento mais intenso no sábado, dia 31, com um Dia D de doação de sangue e atendimento em horário especial, das 7h30 às 17h, na unidade localizada na Rua Doutor Bueno, número 40, no Centro.

A iniciativa busca ampliar o número de doadores em um período tradicionalmente marcado pela queda nas doações, causada por férias, viagens e festas. O objetivo é garantir estoques suficientes para atender emergências hospitalares e procedimentos médicos, reforçando a ideia de que a ajuda ao próximo não entra em recesso. Cada doação pode beneficiar até quatro pessoas.

O Serviço Municipal de Hemoterapia de Macaé coordena a ação e atende seis unidades hospitalares, sendo quatro no município e duas em cidades vizinhas, Conceição de Macabu e Carapebus. O serviço funciona em anexo ao Hospital São João Batista e conta com equipe formada por profissionais de saúde e apoio técnico.

Interessados podem comparecer diretamente ao local ou agendar a doação pelo portal oficial do município. Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos, com mais de 50 quilos, que estejam em boas condições de saúde. Também é necessário ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior, estar alimentado e respeitar o intervalo exigido após tatuagens, piercings ou exames invasivos.

A campanha reforça uma mensagem simples e direta: doar sangue é um ato rápido, seguro e capaz de salvar vidas, especialmente em períodos de maior demanda.