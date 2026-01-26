Unidade de hemoterapia intensifica atendimento para receber doadores durante o mutirãoFoto: Ilustração
Doação de sangue ganha Dia D em Macaé e mobiliza voluntários no fim do mês
Campanha de janeiro aposta na solidariedade para reforçar estoques antes do período de festas e viagens
Veículo clonado é descoberto em Macaé após denúncia anônima
Ação da Polícia Militar no bairro Novo Horizonte identifica adulteração e leva carro apreendido para perícia
Macaé define novas regras para benefícios do ITBI e amplia clareza para contribuintes
Resolução detalha documentos exigidos para imunidade, isenção e remissão do imposto sobre imóveis e reforça segurança jurídica
Futevôlei abre temporada esportiva de verão em Macaé
Torneio movimenta a Praia Campista e reúne duplas em disputas que prometem energia, público e clima de competição
Vigilância Ambiental intensifica ações contra pragas e mosquitos em Macaé
Operações com fumacê, controle de roedores e visitas técnicas alcançam bairros estratégicos e reforçam prevenção à dengue e outras doenças
Mulheres de Macaé ganham 80 vagas gratuitas em cursos que abrem portas para autonomia e renda
Qualificação profissional chega como oportunidade concreta de mudança de vida, com formação em logística, plataforma, almoxarifado e informática
