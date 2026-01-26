Mulheres buscam capacitação profissional como caminho para independência financeira e novas oportunidades no mercado de trabalho - Foto: Ilustração

Mulheres buscam capacitação profissional como caminho para independência financeira e novas oportunidades no mercado de trabalhoFoto: Ilustração

Publicado 26/01/2026 10:28

Macaé - Macaé amplia as oportunidades para mulheres que buscam qualificação, autonomia e novas perspectivas de futuro. O município abriu 80 vagas gratuitas em cursos presenciais voltados exclusivamente ao público feminino, com formação nas áreas de almoxarifado de obras, auxiliar de plataforma, pacote Office e assistente de operações em logística. A iniciativa surge como alternativa concreta para quem deseja conquistar espaço no mercado de trabalho e fortalecer a independência financeira.

Os cursos são realizados em parceria com a Firjan/Senai e contam com 20 vagas em cada turma. As inscrições ocorrem entre os dias 2 e 5 de fevereiro, na Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, no bairro Imbetiba. A lista de candidatas selecionadas será divulgada em 12 de fevereiro, e as matrículas acontecem nos dias 23 e 24 do mesmo mês. Caso haja vagas remanescentes, novas convocações serão feitas no fim de fevereiro e início de março.

Além da formação técnica, a proposta busca fortalecer trajetórias, estimular o protagonismo feminino e ampliar o acesso a oportunidades profissionais. Os cursos começam entre março e abril, com aulas no período noturno, e exigem escolaridade mínima a partir do quinto ano do Ensino Fundamental, dependendo da área escolhida.

O edital completo pode ser consultado no Diário Oficial do Município:

https://do.macae.rj.gov.br/