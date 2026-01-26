Mulheres buscam capacitação profissional como caminho para independência financeira e novas oportunidades no mercado de trabalhoFoto: Ilustração
Doação de sangue ganha Dia D em Macaé e mobiliza voluntários no fim do mês
Campanha de janeiro aposta na solidariedade para reforçar estoques antes do período de festas e viagens
Futevôlei abre temporada esportiva de verão em Macaé
Torneio movimenta a Praia Campista e reúne duplas em disputas que prometem energia, público e clima de competição
Vigilância Ambiental intensifica ações contra pragas e mosquitos em Macaé
Operações com fumacê, controle de roedores e visitas técnicas alcançam bairros estratégicos e reforçam prevenção à dengue e outras doenças
Mulheres de Macaé ganham 80 vagas gratuitas em cursos que abrem portas para autonomia e renda
Qualificação profissional chega como oportunidade concreta de mudança de vida, com formação em logística, plataforma, almoxarifado e informática
Polícia descobre arsenal e drogas enterrados em área de mata em Macaé
Denúncia anônima leva PM a esconderijo ligado ao tráfico no Bosque Azul e revela armas, munições e entorpecentes
Região serrana de Macaé ganha novas centrais e reforça o abastecimento de água
Estruturas em Glicério e Bicuda Grande ampliam a distribuição e garantem mais regularidade no fornecimento para comunidades rurais
