Nova central de distribuição fortalece o sistema de abastecimento e melhora a rotina de moradores da serra - Foto: Ilustração

Publicado 24/01/2026 22:43

Macaé - Moradores da região serrana de Macaé passam a contar com um novo capítulo na infraestrutura de água, com a chegada de duas centrais de distribuição que prometem mudar a rotina de comunidades que dependem do sistema local. As unidades entram em operação em Glicério, na localidade de Trapóleo, e em Duas Barras, na Bicuda Grande, ampliando a capacidade de abastecimento e reduzindo oscilações no fornecimento.

A primeira entrega acontece em Trapóleo, na quarta-feira (28), às 18h30. Dois dias depois, na sexta-feira (30), às 17h, Duas Barras recebe sua própria central. As estruturas foram projetadas para garantir mais estabilidade no serviço e melhorar as condições sanitárias das localidades atendidas, beneficiando famílias que vivem em áreas afastadas do perímetro urbano.

As novas centrais integram um conjunto de intervenções voltadas ao fortalecimento dos serviços essenciais na serra, onde o crescimento das comunidades exige soluções mais modernas e eficientes. A ampliação do sistema representa um avanço na infraestrutura e contribui para o desenvolvimento social e econômico da região.

Com a entrega das unidades, o abastecimento de água ganha maior confiabilidade, aproximando a população de um serviço mais contínuo e adequado às necessidades do dia a dia.