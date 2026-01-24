Nova central de distribuição fortalece o sistema de abastecimento e melhora a rotina de moradores da serraFoto: Ilustração
Região serrana de Macaé ganha novas centrais e reforça o abastecimento de água
Estruturas em Glicério e Bicuda Grande ampliam a distribuição e garantem mais regularidade no fornecimento para comunidades rurais
SalDoce leva leveza e pop brasileiro ao palco do Sesc Verão em Macaé
Trio feminino se apresenta neste domingo na Praia dos Cavaleiros e promete um show marcado por emoção, harmonia e identidade musical
Profissionais formados ganham certificado e abrem novas portas no mercado em Macaé
Cerimônia reúne 475 alunos que concluíram cursos técnicos e reforça o papel da qualificação na geração de emprego e renda
Semáforo do Vale dos Cristais volta a operar e alivia trânsito em Macaé
Equipamento reparado após falhas causadas por oscilações de energia reforça segurança viária e melhora fluxo de veículos no bairro
Indústria de óleo e gás projeta 2026 e reúne lideranças em Macaé
Debate estratégico sobre investimentos, desafios e oportunidades do setor marca encontro entre empresas, especialistas e instituições no polo energético do Norte Fluminense
Macaé vira palco do verão com shows, esporte e cultura à beira-mar
Festival reúne grandes nomes da música, atletas consagrados e atrações gratuitas até fevereiro, com programação espalhada pelas praias da cidade
