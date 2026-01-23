Encontro reúne especialistas e representantes da indústria para discutir o futuro do setor de óleo e gás - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 23/01/2026 14:46

Macaé - A indústria de óleo e gás volta ao centro do debate em Macaé com a realização da palestra “Perspectivas Econômicas de O&G para 2026”, marcada para a próxima quarta-feira, dia 28. O encontro acontece às 8h30, no Royal Palace Macaé, e promete reunir empresários, profissionais e lideranças do setor em um diálogo direto sobre o futuro da cadeia energética.

A iniciativa é promovida pela Rede Petro-BC e pelo Sebrae, com a participação de representantes estratégicos da indústria. Entre os convidados confirmados está Felipe José de Loire Barreira, gerente de SMS da UN-BC da Petrobras, além de especialistas e entidades empresariais ligadas ao mercado.

O encontro vai apresentar análises do cenário econômico, projeções de investimentos, desafios operacionais e oportunidades previstas para os próximos anos. A Firjan também contribui com a visão da indústria fluminense diante das transformações do mercado energético, ampliando o debate sobre competitividade, inovação e crescimento regional.

A proposta é fortalecer o diálogo entre grandes empresas, fornecedores e profissionais da cadeia produtiva, criando um espaço de troca de informações qualificadas e de construção de estratégias para o setor. Em um território historicamente ligado à produção offshore, o evento reforça o papel de Macaé como referência nacional em energia e negócios.

Macaé Energy 2026 no radar

Na mesma ocasião, será apresentado o lançamento do Macaé Energy 2026, que ocorrerá entre 17 e 19 de março no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho. O evento reunirá os principais atores da cadeia de óleo, gás e energia do país e reforça a integração entre empresas, instituições e profissionais do setor.

A movimentação evidencia a força do mercado regional e sinaliza que o debate sobre o futuro da energia já começou, com Macaé novamente no centro das decisões estratégicas do país.