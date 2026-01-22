Produtores rurais participam de apresentação do programa de inseminação bovina que promete transformar a pecuária local - Foto: Ilustração

Publicado 22/01/2026 16:26

Macaé - Macaé aposta na ciência e na inovação para fortalecer o campo. O município apresenta, na próxima terça-feira, o programa Macaé Reproduza+, uma iniciativa pioneira que leva aos produtores rurais um modelo completo de inseminação artificial bovina, com acompanhamento técnico do início ao fim do processo reprodutivo.

A apresentação ocorre às 9h, no galpão de leilões do Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha, no bairro São José do Barreto, e deve reunir centenas de pecuaristas interessados em melhorar a qualidade genética do rebanho e ampliar a produção de leite e carne. A execução do projeto ficará a cargo da empresa A3M Soluções Rurais, especializada em reprodução animal.

Diferente do modelo tradicional adotado em outras cidades, o programa oferece suporte integral ao produtor, desde a avaliação do rebanho até a inseminação. Equipes técnicas visitarão propriedades cadastradas, realizarão exames por ultrassonografia, identificarão vacas aptas ao procedimento e conduzirão todo o protocolo hormonal. Cerca de dez dias depois, os animais serão inseminados sem custo para o produtor.

A expectativa é alcançar mais de 21 mil vacas em até um ano, com a possibilidade de cerca de um quarto do rebanho entrar em gestação. O impacto vai além da produção: a melhoria genética tende a valorizar os animais, aumentar a renda das famílias rurais e fortalecer a cadeia produtiva local.

A técnica de Inseminação Artificial em Tempo Fixo permite sincronizar a ovulação das fêmeas, concentrando nascimentos e elevando a eficiência reprodutiva. Com isso, o manejo se torna mais eficiente e o resultado chega mais rápido ao campo, traduzido em produtividade, competitividade e sustentabilidade.