Moradores do Bosque Azul acompanham a inauguração da nova Escola Municipal Sônia Regina de Souza Lapa, entregue mesmo sob chuva - Foto: Divulgação

Publicado 21/01/2026 15:24

Macaé - Macaé deu mais um passo importante na educação pública nesta quarta-feira (21) com a entrega da Escola Municipal Sônia Regina de Souza Lapa, no Bosque Azul. Com seis mil metros quadrados de área construída, a nova unidade passa a integrar a rotina do bairro com 18 salas de aula, quadra poliesportiva, biblioteca e laboratórios, oferecendo estrutura moderna para crianças e jovens da região. Mesmo sob chuva, moradores compareceram em peso e transformaram a inauguração em um momento de celebração coletiva.

A nova escola chega para atender a uma demanda antiga da comunidade e facilita a vida de quem antes precisava se deslocar para outros bairros. “A gente precisava muito dessa segunda escola. Agora minha filha estuda perto de casa”, contou a dona de casa Alessandra Gomes Barreto, de 25 anos, resumindo o sentimento de muitas famílias.

Durante a cerimônia, o prefeito Welberth Rezende destacou que o investimento em educação caminha junto com outras melhorias no Bosque Azul, como pavimentação e serviços de saúde, fortalecendo o desenvolvimento do bairro e a qualidade de vida dos moradores.

A entrega reforça a expansão da rede municipal. Outras unidades já estão previstas, como a Escola de Educação Infantil de Trapiche, na serra, e uma nova escola no Lagomar, que contará também com Ensino Médio, ampliando ainda mais o acesso ao ensino público em Macaé.