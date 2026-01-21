Projeto de nova rodoviária busca modernizar o transporte e reduzir o fluxo de ônibus no Centro de Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 21/01/2026 15:11

Macaé - O crescimento acelerado de Macaé e o vaivém diário de milhares de passageiros colocaram um antigo debate de volta ao centro das decisões: a construção de uma nova rodoviária. A cidade avançou nesta semana ao tratar a obra como prioridade estratégica, após reunião entre o prefeito Welberth Rezende e secretários municipais, com foco em destravar etapas técnicas e acelerar o planejamento do projeto.

O novo momento ocorre após a formalização do convênio que garante ao município o controle da área hoje administrada pelo Estado, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais. Com isso, Macaé passa a ter autonomia para executar a obra e definir um modelo mais moderno, alinhado às demandas atuais de mobilidade urbana.

A proposta em discussão prevê a implantação da rodoviária na entrada da cidade, concentrando o embarque e desembarque de ônibus intermunicipais e interestaduais em um único ponto. A mudança deve reduzir o impacto do tráfego pesado na região central, além de permitir integração direta com um terminal de transporte urbano, facilitando o deslocamento de moradores e visitantes.

Welberth Rezende destacou que a nova rodoviária representa um passo necessário para acompanhar a evolução da cidade. Segundo ele, a estrutura atual já não atende ao volume de passageiros nem ao perfil de um município que se projeta para o futuro. O prefeito reforçou a necessidade de agilidade nos projetos e pediu atuação conjunta das secretarias para garantir eficiência e cumprimento de prazos.

Atualmente, o terminal do Centro recebe cerca de 10 mil passageiros por semana, com sete empresas operando linhas para a Região Metropolitana do Rio, Região dos Lagos, Serra, Norte e Noroeste Fluminense, além de São Paulo e cidades do Nordeste. A expectativa é que a nova rodoviária traga mais conforto, segurança e acessibilidade, além de contribuir para uma circulação urbana mais organizada e fluida.