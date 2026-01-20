Agentes orientam frequentadores durante fiscalização em área de cachoeira no município - Foto: Divulgação

Agentes orientam frequentadores durante fiscalização em área de cachoeira no municípioFoto: Divulgação

Publicado 20/01/2026 12:01

Macaé - As cachoeiras de Macaé, refúgio natural para moradores e visitantes nos dias de calor, receberam atenção especial no último fim de semana. A Secretaria de Ordem Pública intensificou a fiscalização nesses pontos para garantir preservação ambiental, segurança e uso responsável dos espaços, especialmente durante o verão, quando o fluxo de pessoas aumenta.

A ação teve caráter preventivo e educativo. Os agentes reforçaram que as cachoeiras estão localizadas em Áreas de Preservação Permanente, onde o respeito às regras ambientais é essencial para proteger a natureza e manter o equilíbrio do local. O trabalho incluiu orientações diretas ao público e advertências, com foco na conscientização.

Durante a fiscalização, foi suspenso o uso de churrasqueiras e caixas amplificadoras de som. As práticas geram poluição sonora, comprometem a tranquilidade do ambiente e podem causar impactos diretos à fauna, à flora e à segurança dos frequentadores. A Guarda Ambiental atuou de forma orientativa, pedindo a colaboração de todos para manter os espaços limpos, organizados e acessíveis.

Segundo a Secretaria de Ordem Pública, as ações vão continuar ao longo da temporada de verão. A proposta é simples e necessária: permitir que todos aproveitem as cachoeiras, sem abrir mão do respeito ao meio ambiente e da convivência harmoniosa.