Há vagas em comércio, serviços, indústria, construção civil, alimentação, educação e na área offshore - Foto: Danilo Souza

Há vagas em comércio, serviços, indústria, construção civil, alimentação, educação e na área offshoreFoto: Danilo Souza

Publicado 19/01/2026 13:35

Macaé - O trabalhador que busca uma chance de recolocação profissional começa a semana com boas notícias em Macaé. A cidade disponibiliza 394 vagas de emprego, abrangendo diferentes áreas e níveis de qualificação, o que amplia as possibilidades para quem deseja ingressar ou retornar ao mercado formal.

As oportunidades estão distribuídas entre os setores de comércio, serviços, indústria, construção civil, alimentação, educação e área offshore. Entre os cargos com maior número de vagas aparecem cozinheiro marítimo, servente, operador de loja, padeiro offshore e saloneiro. Também há espaço para profissionais técnicos e especializados, como eletricistas, soldadores, serralheiros, projetistas e inspetores de solda escaladores.

No comércio e atendimento, a lista inclui vagas para operador de caixa, vendedor, fiscal e gerente de loja. Já na educação, há oportunidades para professores de Matemática, História, Geografia, Artes e Inglês.

As vagas foram divulgadas pela Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Quem tiver interesse pode procurar atendimento presencial na Central do Trabalhador, localizada no Edifício Comercial Lotus, na Avenida Nossa Senhora da Glória, 1181, Praia Campista, das 8h às 17h.

Também é possível consultar as oportunidades e realizar cadastro de forma online.

A lista completa de vagas está disponível em:

https://sistemas.macae.rj.gov.br:84/trabalhoerenda/empregador/login

Empresários podem acessar o sistema pelo link:

https://sistemas.macae.rj.gov.br:84/trabalhoerenda/index/mural

Já os trabalhadores encontram informações e cadastro em:

https://sistemas.macae.rj.gov.br:84/trabalhoerenda/index/mural