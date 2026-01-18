Drogas foram localizadas em sacola escondida em terreno baldio no bairro Lagomar - Foto: Divulgação

Drogas foram localizadas em sacola escondida em terreno baldio no bairro LagomarFoto: Divulgação

Publicado 18/01/2026 20:19

Macaé - A informação chegou de forma discreta, mas o resultado foi direto no combate ao tráfico. A Polícia Militar apreendeu uma quantidade significativa de drogas no bairro Lagomar, em Macaé, após receber uma denúncia anônima que apontava a existência de entorpecentes escondidos em um terreno baldio da região.

Com base nos dados repassados, os agentes seguiram até o local indicado e iniciaram buscas minuciosas na área. Em meio à vegetação, os policiais localizaram uma sacola plástica contendo 127 cápsulas de cocaína e 13 mariolas de maconha, prontas para a comercialização.

Nenhum suspeito foi encontrado nas proximidades no momento da ação. Todo o material apreendido foi recolhido e levado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e os entorpecentes permaneceram apreendidos para os procedimentos legais.

A apreensão reforça a importância da colaboração da população no enfrentamento ao tráfico de drogas e evidencia a atuação preventiva da Polícia Militar em áreas com histórico de criminalidade, buscando reduzir a circulação de entorpecentes e ampliar a sensação de segurança no bairro.