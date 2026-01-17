Agentes da Guarda Municipal realizam patrulhamento preventivo nas praias de Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 17/01/2026 13:04

Macaé - A atuação direta dos agentes da Guarda Municipal marcou a manhã desta sexta-feira (16), nas praias de Macaé e levou mais sensação de segurança a quem escolheu a orla para aproveitar o dia. A iniciativa reforçou a organização dos espaços públicos e o respeito às regras de convivência, em um dos períodos mais movimentados do ano.

Durante o patrulhamento, os guardas mantiveram contato próximo com banhistas, comerciantes e turistas, priorizando a orientação e a prevenção de conflitos. A proposta é simples e eficaz: garantir que todos possam desfrutar da praia com tranquilidade, sem excessos e com respeito mútuo. A presença ostensiva também ajuda a inibir situações de desordem e contribui para um ambiente mais acolhedor.

Entre as orientações repassadas, os agentes alertaram para a proibição do uso de churrasqueiras e caixas de som na faixa de areia, medida que busca preservar o sossego, a segurança e o bem-estar coletivo. As ações seguem ao longo de todo o verão, com reforço das equipes nos fins de semana, período de maior fluxo de pessoas.

A iniciativa reforça o compromisso com a organização urbana e com a convivência harmoniosa, valorizando as praias como espaços públicos de lazer, descanso e encontro para moradores e visitantes.