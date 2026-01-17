Agentes da Guarda Municipal realizam patrulhamento preventivo nas praias de MacaéFoto: Divulgação
Presença da Guarda Municipal reforça ordem e tranquilidade nas praias de Macaé
Ações preventivas orientam moradores e turistas e garantem convivência segura durante o verão
Coleta seletiva bate à porta e muda a rotina de bairros de Macaé
Vila Badejo e Jardim Esperança entram no calendário do serviço e reforçam compromisso com sustentabilidade
Férias ganham ritmo em Macaé com lazer acessível e opções para toda a família
Crianças e adultos aproveitam as atrações do Shopping Plaza Macaé durante o período de férias escolares
Verão em movimento transforma a Praia Campista em arena de esporte e inclusão
Esporte Verão Macaé 2026 aposta em atividades gratuitas, integração social e qualidade de vida
Matrículas 2026 avançam e rede municipal de Macaé divulga prazos decisivos
Calendário define datas de resultados, matrículas presenciais e início do ano letivo
Polícia captura mulher condenada por tráfico ligado a facção
Investigada por atuação em Macaé, suspeita tinha mandado em aberto e pena superior a sete anos em regime fechado
