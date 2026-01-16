Ação da Polícia Civil resultou no cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça de Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 16/01/2026 12:21

Macaé - A atuação integrada da Polícia Civil levou à prisão de uma mulher condenada por tráfico de drogas e apontada como integrante do Comando Vermelho. A captura ocorreu na tarde da última quinta-feira (15), dia 15, no município de Conceição de Macabu, encerrando uma longa investigação ligada à movimentação de entorpecentes na região de Macaé.

Segundo as informações apuradas, a mulher exercia papel ativo no transporte e na distribuição de drogas, com foco principal no bairro Parque Aeroporto. As investigações indicam que ela fazia a ligação entre fornecedores da capital e pontos de venda no município, garantindo o abastecimento do tráfico local.

O histórico criminal remonta a junho de 2019, quando a suspeita foi flagrada por policiais militares logo após deixar a Rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ela retornava para Macaé em um veículo Kia Carens, transportando drogas que, segundo a polícia, seriam destinadas à comercialização na cidade.

Com base nas provas reunidas, a Justiça condenou a mulher a 7 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. O mandado de prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal de Macaé, foi finalmente cumprido nesta semana, colocando fim a um caso que vinha sendo acompanhado de perto pelas forças de segurança.

Após a prisão, a acusada foi encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.