Polícia captura mulher condenada por tráfico ligado a facção
Investigada por atuação em Macaé, suspeita tinha mandado em aberto e pena superior a sete anos em regime fechado
"Um sonho antigo que começa a virar realidade", diz Welberth sobre nova rodoviária de Macaé
Convênio com o Estado garante ao Município a concessão do terminal e abre caminho para um espaço moderno e à altura do crescimento da cidade
Aeroporto de Macaé decola alto, bate recordes e consolida força do setor offshore
Terminal registra maior movimento da história, amplia estrutura e reforça posição estratégica na Bacia de Campos
Saúde bate à porta e reforça prevenção no Visconde
Ação integrada em Macaé leva orientação, cuidado e vigilância a mais de 245 residências
Praia dos Cavaleiros avança para ganhar posto turístico da PM
Estrutura na orla é avaliada e Macaé se prepara para receber o primeiro Batalhão de Policiamento Turístico do Norte Fluminense
Portas abertas para o talento: Emart inicia seleção para cursos técnicos gratuitos
Escola de Artes de Macaé abre inscrições em Teatro e Música e oferece formação profissional para quem sonha viver da arte
