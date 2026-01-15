Agentes de saúde realizam visitas domiciliares durante ação integrada no bairro Visconde, em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 15/01/2026 13:54

Macaé - Os moradores do bairro Visconde sentiram, nesta semana, a presença da saúde mais perto de casa. Equipes formadas por Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias circularam pelas ruas, comércios e terrenos da região em uma ação integrada que uniu escuta, orientação e prevenção, fortalecendo o cuidado direto com a população.

A mobilização percorreu 245 residências, 20 estabelecimentos comerciais, oito terrenos baldios e quatro pontos estratégicos. Em cada endereço, os profissionais levaram informações, identificaram situações de risco e reforçaram práticas simples que fazem diferença no dia a dia, como o combate a focos do mosquito transmissor de doenças e a atenção aos sinais de agravos à saúde.

A integração entre Atenção Primária e Vigilância em Saúde permite um olhar mais completo sobre a realidade do território. O trabalho conjunto facilita o acompanhamento das famílias, o mapeamento de demandas e a construção de estratégias mais eficazes para reduzir riscos e prevenir doenças.

Na rotina das visitas, os agentes atuam como ponte entre a comunidade e os serviços de saúde, orientando, encaminhando e acompanhando moradores. Enquanto os Agentes Comunitários focam na promoção da saúde e no vínculo com as famílias, os Agentes de Combate às Endemias intensificam ações educativas e de controle de doenças como dengue, zika, chikungunya, febre oropouche, além da prevenção da raiva e do controle de roedores.

A iniciativa reforça a importância da participação dos moradores na construção de um ambiente mais seguro e saudável, mostrando que prevenção também começa dentro de casa.