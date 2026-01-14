Crianças participam de oficinas criativas durante a colônia de férias Conviver Feliz, no Centro de Macaé - Foto: Divulgação

Crianças participam de oficinas criativas durante a colônia de férias Conviver Feliz, no Centro de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 14/01/2026 11:59

Macaé - A infância ganhou voz, cor e movimento no Centro de Macaé neste mês de janeiro. Crianças e adolescentes participam da colônia de férias Conviver Feliz, uma iniciativa que vai além da recreação e aposta no cuidado emocional, na criatividade e no fortalecimento dos vínculos sociais durante o recesso escolar. A programação segue até o dia 29 de janeiro e já mobiliza 180 participantes cadastrados.

As atividades acontecem de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h, no Centro de Convivência Benedito Lacerda, e integram a campanha Janeiro Branco, voltada à conscientização sobre a importância da saúde mental desde a infância. Oficinas de arteterapia, estímulos à musicoterapia, jogos educativos e dinâmicas coletivas fazem parte da rotina, sempre conduzidas de forma leve e acolhedora.

Uma equipe multidisciplinar acompanha cada momento, com profissionais de áreas como psicologia, enfermagem, terapia ocupacional, assistência social, nutrição, farmácia, recreação e musicoterapia. Além das atividades, os participantes recebem lanche, reforçando o cuidado integral com o bem-estar.

Nesta semana, a programação atende crianças de cinco a oito anos, que transformam o espaço em um verdadeiro palco de risadas e descobertas. Entre elas, Isabella Dias, de 7 anos, e os irmãos Maitê, também de 7, e Pedro Vilar, de 5, que não escondem o entusiasmo. “Gosto de pintar e cantar”, contou Maitê. Pedro, orgulhoso do trabalho manual que produziu, resumiu o sentimento coletivo: “Aqui é legal, quero voltar todo dia”. Isabella, já veterana no projeto, destacou as amizades feitas. “Vou lembrar sempre dessa colônia”, disse.

As próximas etapas incluem oficina de grafite e novas dinâmicas com outras faixas etárias. A Turma 2, de 9 a 11 anos, participa entre os dias 19 e 22, enquanto adolescentes de 12 a 16 anos integram a Turma 3, de 26 a 29 de janeiro.

Segundo a Gerência de Saúde Mental, o foco está na prevenção e no estímulo às habilidades emocionais, sem o uso de celular. As atividades são planejadas de acordo com a idade e buscam responder a sinais de sofrimento psíquico identificados entre crianças e adolescentes. A programação ainda prevê um baile de carnaval voltado ao público infantojuvenil atendido pelo serviço.

O Centro de Convivência Benedito Lacerda fica na Rua Visconde de Quissamã, 482, no Centro de Macaé.