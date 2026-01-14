Drogas apreendidas pela motopatrulha durante ação no bairro Cajueiros - Foto: Divulgação

Drogas apreendidas pela motopatrulha durante ação no bairro CajueirosFoto: Divulgação

Publicado 14/01/2026 11:50

Macaé - A movimentação suspeita em uma rua do bairro Cajueiros chamou a atenção da Polícia Militar e terminou com a apreensão de drogas e a condução de um adolescente por envolvimento com o tráfico em Macaé. A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (13), após atuação direta das equipes de Motopatrulha do 32º BPM.

Os policiais realizavam patrulhamento preventivo nas proximidades da Favela da Linha quando perceberam dois jovens em atitude de alerta. Ao notarem a aproximação das viaturas, eles tentaram se livrar de uma sacola, escondendo o material sob um carro estacionado, numa tentativa de despistar a fiscalização.

Durante a revista no local, os agentes encontraram 25 papelotes de cocaína, que somaram cerca de 40 gramas da droga. A ação confirmou a suspeita de tráfico e levou os envolvidos à 123ª Delegacia de Polícia.

Na unidade policial, além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 65 em dinheiro e um telefone celular. Após a análise da ocorrência, a autoridade policial determinou a apreensão de um dos adolescentes por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. O outro envolvido foi ouvido e liberado, por ser classificado como usuário. Todo o material permaneceu retido para investigação.

A atuação reforça a estratégia do policiamento com motocicletas, que permite respostas rápidas em áreas de difícil acesso e contribui para frear o avanço do tráfico em bairros residenciais de Macaé.