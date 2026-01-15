Drogas apreendidas durante abordagem na BR-101, em Macaé - Foto: Divulgação

Drogas apreendidas durante abordagem na BR-101, em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 15/01/2026 13:53

Macaé - A investigação saiu do papel e ganhou asfalto na madrugada desta quinta-feira (15). Agentes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Serviço Reservado do 32º BPM interceptaram um veículo na BR-101, em Macaé, e apreenderam 14 quilos de pasta base de cocaína. Um homem foi preso em flagrante.

A operação foi resultado de troca de informações entre os setores de inteligência das forças de segurança, que apontavam que o carro havia saído da capital fluminense com destino ao Norte Fluminense. O trabalho de monitoramento permitiu que as equipes montassem o cerco no momento certo, evitando que a droga chegasse ao destino final.

A abordagem ocorreu por volta de 1h, quando os agentes realizaram a vistoria no automóvel e localizaram o entorpecente escondido no interior do veículo. Diante do flagrante, o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia, onde ficou à disposição da Justiça.

A apreensão representa mais um golpe contra o tráfico de drogas e reforça a importância da atuação conjunta entre as forças policiais. A integração, cada vez mais baseada em inteligência e planejamento, tem sido decisiva para reduzir a circulação de drogas e enfraquecer o crime organizado na região.