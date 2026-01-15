Drogas apreendidas durante abordagem na BR-101, em MacaéFoto: Divulgação
Inteligência na pista fecha o cerco e intercepta carga de droga na BR-101
Ação integrada na madrugada resulta na apreensão de 14 quilos de pasta base de cocaína e na prisão de um homem em Macaé
Inteligência na pista fecha o cerco e intercepta carga de droga na BR-101
Ação integrada na madrugada resulta na apreensão de 14 quilos de pasta base de cocaína e na prisão de um homem em Macaé
Verão ganha trilha sonora e cores no CriaSana, em Macaé
Projeto aposta em música ao ar livre, circo e ocupação cultural para animar moradores e turistas aos sábados
Férias que acolhem: projeto transforma janeiro em tempo de cuidado e alegria em Macaé
Colônia Conviver Feliz reúne crianças e adolescentes em atividades que unem diversão, saúde mental e convivência
Ação rápida da motopatrulha desmonta ponto de drogas em Macaé
Tentativa de esconder entorpecentes termina com apreensão e menor conduzido à delegacia
Parceria com empresa offshore transforma curso técnico em porta de entrada para o mercado
Colégio Castelo alia formação em Química, valores humanos e empregabilidade para jovens de Macaé
Estrada do Sana entra na reta final e asfalto já transforma rotina no distrito
Obra avança para a fase decisiva, garante mobilidade, impulsiona o turismo e leva mais dignidade a moradores e visitantes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.