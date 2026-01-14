CriaSana recebe programação cultural de verão com música, circo e atividades gratuitas - Foto: Ilustração

Publicado 14/01/2026 12:28

Macaé - O público que escolhe o Sana para curtir o verão encontra, a partir deste sábado, um motivo a mais para ficar até a noite. O espaço CriaSana passa a receber edições especiais do projeto Macaé com Cultura, Arte e Luz, iniciativa que transforma a praça em palco aberto, com música, circo e encontros culturais pensados para todas as idades. A estreia acontece às 20h, com show do músico Paulo Psiquismo.

Antes da apresentação musical, a programação já começa às 19h com o Circo da Matita, espetáculo gratuito que mistura humor, malabares, cores e interação com o público. A atração, que volta a se apresentar no dia 24 de janeiro, é uma produção independente da Dona do Meu Nariz Produções e aposta na linguagem popular para encantar crianças e adultos.

A escolha do CriaSana para receber o projeto reforça a vocação cultural do espaço, que se torna ainda mais movimentado durante o verão, período de grande circulação de visitantes na serra. A proposta é simples e direta: levar arte para onde as pessoas estão, ocupando a cidade com cultura acessível, gratuita e de qualidade.

Além dos eventos noturnos, o CriaSana funciona como polo cultural durante todo o ano. O local abriga biblioteca comunitária, boxes de artesanato e gastronomia, aulas de maracatu, dança afro, capoeira, ginástica e atividades voltadas ao bem-estar. A Biblioteca Bem-te-Vi, mantida por voluntários, promove empréstimo de livros, oficinas de escrita, leitura e ações voltadas ao público infantil.

Totalmente reformado, o espaço conta com palco, tendas, banheiros, bancos, parquinho infantil com grama sintética e estrutura pensada para convivência. Um cenário que une arte, música, literatura e economia criativa, abrindo espaço para artistas locais e visitantes que desejam mostrar seus trabalhos.