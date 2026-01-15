Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ abre inscrições para cursos de capacitação - Foto: Ilustração

Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ abre inscrições para cursos de capacitaçãoFoto: Ilustração

Publicado 15/01/2026 13:54

Macaé - O conhecimento ganhou protagonismo e virou ferramenta estratégica para quem atua na administração pública. A Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro iniciou o ano com um amplo pacote de cursos gratuitos voltados à formação e ao aperfeiçoamento de servidores e profissionais ligados à gestão, fiscalização e contabilidade do setor público.

A programação, que se estende ao longo de 2026, reúne capacitações presenciais e a distância sobre temas atuais e sensíveis da administração pública, como a nova Lei de Licitações e Contratos, auditoria de obras, prestação de contas municipais, contabilidade pública, planejamento governamental e políticas voltadas à pessoa idosa. A proposta é clara: preparar melhor quem está na linha de frente das decisões e do controle dos recursos públicos.

As vagas são destinadas a servidores municipais, estaduais e federais, além de profissionais de Tribunais de Contas e interessados em geral. Todos os cursos oferecem certificação, e parte deles é aberta ao público, ampliando o acesso ao conhecimento técnico e fortalecendo a cultura da boa governança.

Entre os destaques estão formações sobre gestão e fiscalização de contratos com base na Lei 14.133, prestação de contas de governo municipal, análise de demonstrações contábeis, elaboração do PPA, auditoria de obras públicas e cursos autoinstrucionais voltados ao envelhecimento da população e à proteção dos direitos da pessoa idosa. A grade inclui ainda conteúdos atuais, como introdução à programação em Python e atendimento ao público.

Além de atualizar normas e procedimentos, a iniciativa busca impactar diretamente a qualidade dos serviços prestados à população, ao qualificar servidores para atuar com mais segurança jurídica, transparência e eficiência. As inscrições seguem cronogramas específicos e devem ser feitas diretamente no portal da Escola de Contas e Gestão.

Serviço

Inscrições e informações: Portal da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ

Período dos cursos: janeiro a dezembro de 2026

Modalidades: presencial e EAD