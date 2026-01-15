Autoridades visitam espaço na orla da Praia dos Cavaleiros que será adaptado para funcionamento do posto turístico da PM - Foto: Divulgação

Publicado 15/01/2026 13:54

Macaé - A movimentação na orla da Praia dos Cavaleiros, em Macaé, nesta quinta-feira, marcou mais um passo concreto para reforçar a segurança e valorizar o turismo em uma das áreas mais frequentadas da cidade. Representantes da administração municipal e da Polícia Militar estiveram no local onde funciona o atual Posto de Informações Turísticas, espaço que será transformado em um Posto de Policiamento Turístico, iniciativa inédita no Norte Fluminense.

A visita técnica teve como foco avaliar a estrutura existente e alinhar os ajustes necessários para que o batalhão especializado comece a operar. O projeto nasce da integração entre as áreas de turismo e segurança pública, em parceria com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e aposta na presença qualificada da corporação para ampliar a sensação de proteção de moradores, comerciantes e visitantes.

Durante a agenda, os participantes destacaram que o imóvel precisa apenas de adequações pontuais para estar apto a receber as equipes do Batalhão de Policiamento Turístico. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos ficará responsável pelas melhorias, garantindo funcionalidade e condições adequadas de trabalho para os policiais.

O secretário municipal de Segurança, Tales Borges, ressaltou que a Polícia Militar já realizou um estudo operacional da área, reconhecendo a importância estratégica de Macaé no cenário estadual, tanto pelo turismo quanto pela força econômica. Segundo ele, a próxima etapa envolve o dimensionamento do efetivo, o que vai permitir definir a data de implantação do posto e assegurar um funcionamento eficiente e alinhado às demandas da cidade.

A chegada do BPTur à orla dos Cavaleiros é vista como um avanço na organização do espaço público e no fortalecimento da imagem de Macaé como destino seguro, acolhedor e preparado para receber quem vive e circula pela cidade.