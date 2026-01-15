Fachada da Escola Municipal de Artes Maria José Guedes, referência na formação artística em Macaé - Foto: Ilustração

Publicado 15/01/2026 13:54

Macaé - A arte ganhou vez, voz e oportunidade em Macaé logo no início da manhã desta quinta-feira. A Escola Municipal de Artes Maria José Guedes, a Emart, deu início às inscrições para os processos seletivos dos cursos técnicos gratuitos em Teatro e Música, abrindo caminho para jovens e adultos que desejam transformar talento em profissão.

Vinculada à área cultural do município, a escola oferece formação técnica em Teatro e em Música, com habilitações em Bateria, Contrabaixo, Flauta Transversa, Guitarra, Saxofone, Teclado e Canto. As inscrições seguem abertas até 26 de janeiro, exclusivamente por formulário eletrônico disponível no portal oficial do município, e podem ser encerradas antes do prazo caso o número máximo de candidatos seja atingido.

Ao todo, são 35 vagas para o Curso Técnico em Teatro, 45 vagas para os cursos técnicos em instrumentos musicais e três vagas para o Curso Técnico em Canto. O sistema limita a participação a 70 candidatos para Teatro, 225 para instrumentos e 15 para Canto, garantindo organização e equilíbrio no processo seletivo. Todas as regras, etapas e cronogramas estão detalhados nos editais específicos de cada modalidade.

Para participar, é necessário estar cursando o segundo ano do Ensino Médio ou já ter concluído essa etapa. Quem não alcançar pontuação suficiente poderá integrar um cadastro de reserva e, conforme a disponibilidade, ser chamado para cursos básicos na área escolhida.

O processo seletivo para Música e Canto acontece em duas etapas presenciais e eliminatórias. A primeira é a prova de Teoria e Percepção Musical, marcada para 2 de fevereiro, às 19h. Já a etapa prática será realizada entre os dias 9 e 12 de fevereiro, com avaliação individual dos candidatos. Para o curso de Canto, a prova prática exige a interpretação de duas músicas, uma em português e outra em idioma estrangeiro, sendo pelo menos uma apresentação a cappella.

No Curso Técnico em Teatro, a seleção também ocorre em fases. A primeira envolve avaliações presenciais nos dias 2 e 3 de fevereiro, seguidas de uma aula-avaliação no dia 4. A etapa final inclui a encenação de um monólogo, conforme orientação do edital. O curso tem duração de dois anos, com aulas no período noturno, enquanto os cursos de Música e Canto se estendem por três anos.

Reconhecida como espaço de formação, expressão e inclusão cultural, a Emart segue como vitrine de oportunidades para quem acredita na arte como instrumento de transformação pessoal e social.