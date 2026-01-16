Atual rodoviária de Macaé não acompanhou o crescimento urbano e deve dar lugar a um novo terminal - Foto: Reprodução Rede Social

Publicado 16/01/2026 12:07

Macaé - “Essa é uma luta muito antiga e um sonho que sempre defendi.” Foi com esse tom, misturando alívio e expectativa, que o prefeito Welberth Rezende confirmou a notícia que muitos macaenses aguardavam há anos. O Governo do Estado transferiu oficialmente ao Município a concessão da rodoviária, permitindo que Macaé avance no projeto de construção de um novo terminal rodoviário.

A assinatura do convênio marca um ponto de virada para a mobilidade urbana da cidade. A atual rodoviária, considerada defasada, já não consegue atender à demanda de uma Macaé que cresceu, se desenvolveu e se consolidou como polo econômico e regional. A mudança abre espaço para um equipamento mais moderno, funcional e preparado para receber moradores, trabalhadores e visitantes com mais conforto e segurança.

O desejo de assumir a gestão da rodoviária não é recente. Welberth Rezende já defendia publicamente a construção de um novo terminal desde a época em que atuava como deputado. Como prefeito, manteve o tema como prioridade e intensificou as articulações junto ao Governo do Estado até alcançar a transferência da concessão.

Segundo o prefeito, o novo terminal vai representar mais do que uma obra física. “A rodoviária que temos hoje não acompanhou a evolução da cidade. Macaé precisa de um espaço digno, moderno e eficiente, que atenda aos anseios da população e esteja à altura do nosso desenvolvimento”, afirmou.

Welberth também destacou que a iniciativa responde a uma cobrança antiga dos usuários do transporte rodoviário. “É um pedido da população que começa, finalmente, a sair do papel. Estamos falando de mais dignidade, mais segurança e mais conforto para quem passa pela rodoviária todos os dias”, completou.

Com a concessão sob responsabilidade do Município, os próximos passos envolvem a definição do projeto e do modelo de implantação do novo terminal, que deve se tornar um novo cartão de visitas de Macaé.