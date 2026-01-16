Movimento intenso de aeronaves e passageiros marca nova fase de crescimento do Aeroporto de Macaé - Foto: Ilustração

Publicado 16/01/2026

Macaé - O Aeroporto de Macaé entrou em 2026 em ritmo acelerado e com motivos de sobra para comemorar. O terminal fechou o último ano com números históricos e registrou, em dezembro, o maior volume mensal de voos e passageiros desde o início da concessão atual, confirmando o momento de expansão e relevância para a economia regional.

Somente no último mês de 2025, passaram pelo aeroporto 24 mil passageiros, distribuídos em 2.756 voos. Os dados, divulgados pela Zurich Airport Brasil, mostram o maior desempenho já registrado desde que a concessionária assumiu a gestão, em 2020, refletindo o aquecimento das operações ligadas ao setor de óleo e gás.

Boa parte desse crescimento foi impulsionada pela ampliação das atividades da PRIO, especialmente no campo de Peregrino, na Bacia de Campos. O aumento das operações offshore elevou a demanda por transporte aéreo, consolidando Macaé como um dos principais polos logísticos do país nesse segmento.

Para acompanhar esse avanço, o aeroporto investe pesado em infraestrutura. Dois novos hangares estão em construção para as operadoras CHC e Bristow, com foco em ampliar a capacidade operacional, garantir mais segurança e oferecer melhores condições de atendimento. Outro diferencial que coloca Macaé em posição única no cenário nacional é o fato de ser o único aeroporto offshore do Brasil com duas pistas. A mais recente, inaugurada em junho de 2025, recebeu investimento de R$ 220 milhões e conta com 1.410 metros de extensão.

O desempenho não se limita à estrutura física. A qualidade dos serviços também ganhou reconhecimento nacional. Em 2025, o Aeroporto de Macaé foi eleito o melhor aeroporto offshore do Brasil e recebeu da Petrobras o selo PEOTRAM, programa que atesta excelência, segurança e eficiência nas operações aéreas e marítimas.

Com números robustos, investimentos contínuos e reconhecimento do mercado, o Aeroporto de Macaé segue como peça-chave para o desenvolvimento econômico do Norte Fluminense e referência no apoio às operações offshore no país.