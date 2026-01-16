Movimento intenso de aeronaves e passageiros marca nova fase de crescimento do Aeroporto de MacaéFoto: Ilustração
Aeroporto de Macaé decola alto, bate recordes e consolida força do setor offshore
Terminal registra maior movimento da história, amplia estrutura e reforça posição estratégica na Bacia de Campos
Saúde bate à porta e reforça prevenção no Visconde
Ação integrada em Macaé leva orientação, cuidado e vigilância a mais de 245 residências
Praia dos Cavaleiros avança para ganhar posto turístico da PM
Estrutura na orla é avaliada e Macaé se prepara para receber o primeiro Batalhão de Policiamento Turístico do Norte Fluminense
Portas abertas para o talento: Emart inicia seleção para cursos técnicos gratuitos
Escola de Artes de Macaé abre inscrições em Teatro e Música e oferece formação profissional para quem sonha viver da arte
Capacitação vira prioridade e abre portas para servidores em todo o estado
Escola de Contas do TCE-RJ lança calendário robusto de cursos gratuitos e aposta em qualificação para melhorar a gestão pública
Inteligência na pista fecha o cerco e intercepta carga de droga na BR-101
Ação integrada na madrugada resulta na apreensão de 14 quilos de pasta base de cocaína e na prisão de um homem em Macaé
