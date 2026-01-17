Moradores separam materiais recicláveis para a coleta seletiva porta a porta em Macaé - Foto: Ilustração

Publicado 17/01/2026 13:04

Macaé - A mudança começa cedo, ainda pela manhã, e chega direto à porta de casa. Moradores da Vila Badejo e do Jardim Esperança passam a integrar, a partir de quinta-feira, 22 de janeiro, o serviço regular de coleta seletiva porta a porta em Macaé, ampliando o alcance de uma iniciativa que vem transformando hábitos e fortalecendo a consciência ambiental na cidade.

O serviço atende residências com o recolhimento de materiais recicláveis, que devem ser colocados na porta até as 8h, sempre limpos e secos, de preferência em sacolas claras ou caixas de papelão. A orientação simples facilita o trabalho dos coletores e contribui para um processo mais eficiente e sustentável.

A expansão faz parte de um planejamento que busca alcançar diferentes regiões, incluindo áreas com grande densidade populacional. A proposta vai além da limpeza urbana: incentiva a participação da população, reduz o volume de resíduos enviados aos aterros e gera renda para catadores envolvidos na cadeia da reciclagem.

Com a inclusão dos dois bairros, o cronograma semanal da coleta seletiva porta a porta passa a funcionar da seguinte forma: às segundas-feiras em São Marcos e Jardim Guanabara; terças no Pecado; quartas em Jardim Santo Antônio, Nova Macaé e Jardim Vitória; quintas em Barreto, Barramares, Jardim Franco, Franco Plaza, Vila Badejo e Jardim Esperança; e sextas em Aroeira, Jardim Pinheiro, São Jorge, Santana e Santa Mônica.

A iniciativa reforça a ideia de que pequenas atitudes diárias, somadas, constroem uma cidade mais limpa, consciente e comprometida com o futuro.