Espaço vira ponto de encontro nas férias de janeiro, com cinema promocional e atrações que unem diversão e confortoFoto: Divulgação

Publicado 16/01/2026 12:37

Macaé - As famílias de Macaé transformaram o mês de janeiro em um convite ao encontro, à diversão e ao descanso fora de casa. Com as férias escolares, cresce a procura por espaços que reúnam entretenimento, segurança e alternativas para diferentes idades, e o Shopping Plaza Macaé aparece como um dos destinos mais buscados nesse período.

A programação especial de férias inclui promoções no cinema que facilitam o acesso do público às salas. De quarta a domingo, os ingressos têm valor de meia-entrada durante todo o mês. Já às segundas e terças-feiras, o preço promocional de R$ 14 amplia o alcance das estreias e dos filmes em cartaz, atraindo desde jovens até famílias inteiras.

O lazer vai além da telona. A You Win reúne jogos eletrônicos e fliperamas, funcionando com recarga de cartão e estimulando a interação entre gerações. Para quem prefere movimento, a Jump Arena oferece atividades dinâmicas, transformando a brincadeira em exercício leve e descontraído.

Entre as novidades, o brinquedão temático Aventuras na Praia chama a atenção logo na entrada principal. Tobogã em formato de polvo, piscina de bolinhas, pula-pula e circuito de obstáculos garantem o sorriso da criançada e tranquilidade para os responsáveis.

Com atrações variadas, promoções e ambiente acolhedor, o shopping se firma como opção prática para quem escolhe Macaé para curtir as férias de janeiro. Antes de participar das atividades, a orientação é conferir regras e faixas etárias indicadas em cada atração.