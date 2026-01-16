Espaço vira ponto de encontro nas férias de janeiro, com cinema promocional e atrações que unem diversão e confortoFoto: Divulgação
Férias ganham ritmo em Macaé com lazer acessível e opções para toda a família
Crianças e adultos aproveitam as atrações do Shopping Plaza Macaé durante o período de férias escolares
Verão em movimento transforma a Praia Campista em arena de esporte e inclusão
Esporte Verão Macaé 2026 aposta em atividades gratuitas, integração social e qualidade de vida
Matrículas 2026 avançam e rede municipal de Macaé divulga prazos decisivos
Calendário define datas de resultados, matrículas presenciais e início do ano letivo
Polícia captura mulher condenada por tráfico ligado a facção
Investigada por atuação em Macaé, suspeita tinha mandado em aberto e pena superior a sete anos em regime fechado
"Um sonho antigo que começa a virar realidade", diz Welberth sobre nova rodoviária de Macaé
Convênio com o Estado garante ao Município a concessão do terminal e abre caminho para um espaço moderno e à altura do crescimento da cidade
Aeroporto de Macaé decola alto, bate recordes e consolida força do setor offshore
Terminal registra maior movimento da história, amplia estrutura e reforça posição estratégica na Bacia de Campos
