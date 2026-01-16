Pais e responsáveis buscam escolas da rede municipal durante o período de matrícula para 2026 - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 16/01/2026 12:27

Macaé - Pais e responsáveis por estudantes da rede municipal de Macaé entram em uma fase decisiva para garantir vaga no ano letivo de 2026. O cronograma oficial, estabelecido pela Portaria nº 147 de 2025, organiza as etapas de pré-matrícula, divulgação de resultados e confirmação presencial nas unidades escolares.

O resultado da primeira fase será divulgado no dia 20 de janeiro. Os alunos alocados deverão comparecer à escola indicada entre os dias 20 e 23 de janeiro para efetivar a matrícula, com apresentação da documentação exigida. As aulas começam em 3 de fevereiro e seguem até 18 de dezembro, somando 202 dias letivos, acima do mínimo previsto em lei.

A primeira etapa da pré-matrícula ocorreu entre 8 e 23 de dezembro e contemplou Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Ensino Médio da Região Serrana. Já a segunda fase segue aberta até o dia 19 de janeiro, com destaque para as vagas de creche, destinadas a crianças de dois e três anos.

Todo o procedimento desta etapa deve ser feito exclusivamente pela internet, até as 18h do último dia, no sistema oficial da Educação. O resultado sai em 5 de fevereiro de 2026, e a matrícula presencial acontece de 5 a 11 do mesmo mês, diretamente na unidade indicada.

O calendário também incluiu renovação de matrícula e transferência interna para alunos já matriculados. As mudanças atendem casos em que a escola não oferece a série seguinte ou quando há interesse da família em outra unidade, reforçando a organização e o planejamento do próximo ano letivo.