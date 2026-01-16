Arena montada na Praia Campista reúne moradores e turistas em atividades esportivas durante o verão - Foto: Ilustração

16/01/2026

Macaé - Moradores, turistas e atletas amadores encontram na orla da Praia Campista um convite diário ao movimento, à convivência e ao bem-estar. A programação do Esporte Verão Macaé 2026 ocupa a areia e o calçadão com modalidades que vão do beach soccer ao passeio ciclístico, passando por ações inclusivas que colocam o esporte como ferramenta de transformação social.

O projeto reúne atividades como beach soccer, vôlei de praia, capoeira inclusiva, basquete sobre rodas e ciclismo, criando um ambiente vibrante, acessível e democrático em um dos pontos mais tradicionais do litoral macaense. Crianças, jovens, adultos e pessoas com deficiência dividem o mesmo espaço, reforçando a ideia de esporte para todos.

O beach soccer movimenta a arena entre os dias 31 de janeiro e 8 de fevereiro, com disputas nas categorias sub 7, sub 9, sub 11, sub 13 e feminino. As inscrições acontecem de 19 a 23 de janeiro, no Ginásio Poliesportivo Engenheiro Maurício Soares Bittencourt. A modalidade é uma das mais aguardadas e costuma atrair famílias inteiras para a beira da praia.

A programação ganha ainda um forte caráter social no dia 25 de janeiro, com a Capoeira Inclusiva, das 9h às 11h, conduzida pelo professor Bolado, e a demonstração do Projeto Basquete Sobre Rodas, às 10h. As atividades destacam histórias de superação e mostram como o esporte rompe barreiras e aproxima pessoas.

O vôlei de praia entra em cena nos dias 24 e 25 de janeiro, com inscrições nos dias 19 e 20. Já no dia 1º de fevereiro, o Passeio Ciclístico convida a população a percorrer cerca de 10 quilômetros por alguns dos cartões-postais da cidade, com largada às 7h, na Avenida Atlântica.

Mais do que competições, o Esporte Verão Macaé 2026 transforma o verão em um tempo de encontros, saúde e ocupação positiva dos espaços públicos, reforçando o papel do esporte como lazer, inclusão e qualidade de vida.