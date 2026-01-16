Arena montada na Praia Campista reúne moradores e turistas em atividades esportivas durante o verãoFoto: Ilustração
Verão em movimento transforma a Praia Campista em arena de esporte e inclusão
Esporte Verão Macaé 2026 aposta em atividades gratuitas, integração social e qualidade de vida
Verão em movimento transforma a Praia Campista em arena de esporte e inclusão
Esporte Verão Macaé 2026 aposta em atividades gratuitas, integração social e qualidade de vida
Matrículas 2026 avançam e rede municipal de Macaé divulga prazos decisivos
Calendário define datas de resultados, matrículas presenciais e início do ano letivo
Polícia captura mulher condenada por tráfico ligado a facção
Investigada por atuação em Macaé, suspeita tinha mandado em aberto e pena superior a sete anos em regime fechado
"Um sonho antigo que começa a virar realidade", diz Welberth sobre nova rodoviária de Macaé
Convênio com o Estado garante ao Município a concessão do terminal e abre caminho para um espaço moderno e à altura do crescimento da cidade
Aeroporto de Macaé decola alto, bate recordes e consolida força do setor offshore
Terminal registra maior movimento da história, amplia estrutura e reforça posição estratégica na Bacia de Campos
Saúde bate à porta e reforça prevenção no Visconde
Ação integrada em Macaé leva orientação, cuidado e vigilância a mais de 245 residências
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.