Unidade da BRK em Macaé passa a integrar o seleto grupo de laboratórios acreditados pelo InmetroFoto: Ilustração
Macaé passa a contar com laboratório da BRK certificado pelo Inmetro
Reconhecimento nacional confirma qualidade, rigor técnico e confiabilidade nas análises ambientais
Macaé passa a contar com laboratório da BRK certificado pelo Inmetro
Reconhecimento nacional confirma qualidade, rigor técnico e confiabilidade nas análises ambientais
Denúncia anônima leva PM a apreender drogas em terreno baldio no Lagomar
Cocaína e maconha estavam escondidas em área aberta e foram encaminhadas à delegacia de Macaé
Macaé se consolida como destino completo para o verão 2026
Entre o mar e a serra, cidade atrai turistas com praias, natureza, esportes e forte rede hoteleira
Presença da Guarda Municipal reforça ordem e tranquilidade nas praias de Macaé
Ações preventivas orientam moradores e turistas e garantem convivência segura durante o verão
Coleta seletiva bate à porta e muda a rotina de bairros de Macaé
Vila Badejo e Jardim Esperança entram no calendário do serviço e reforçam compromisso com sustentabilidade
Férias ganham ritmo em Macaé com lazer acessível e opções para toda a família
Crianças e adultos aproveitam as atrações do Shopping Plaza Macaé durante o período de férias escolares
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.