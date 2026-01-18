Unidade da BRK em Macaé passa a integrar o seleto grupo de laboratórios acreditados pelo Inmetro - Foto: Ilustração

Publicado 18/01/2026 20:19

Macaé - O laboratório da BRK em Macaé passa a operar com um dos mais importantes reconhecimentos técnicos do país. A unidade conquistou a acreditação da Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, selo que atesta excelência, confiabilidade e rigor técnico nas análises de água e esgoto realizadas no município.

O reconhecimento confirma que o laboratório atende integralmente à norma internacional ABNT NBR ISO IEC 17025 de 2017, referência mundial em qualidade e competência técnica para laboratórios de ensaio. A certificação foi obtida após a transferência da unidade para um novo endereço, com estrutura modernizada e processos alinhados aos padrões exigidos pelo Inmetro.

Com a acreditação, o laboratório está oficialmente habilitado a realizar análises de água bruta de corpos hídricos e de água residual, incluindo esgoto bruto e efluente tratado. Na prática, isso fortalece o monitoramento ambiental, amplia a segurança operacional e garante maior confiabilidade nos dados que embasam decisões técnicas ligadas ao saneamento em Macaé.

O processo de avaliação envolveu auditoria detalhada, que analisou desde a gestão da qualidade, qualificação das equipes e critérios técnicos até a infraestrutura, métodos de ensaio e controle dos processos. O resultado reflete um trabalho contínuo de organização, capacitação e melhoria das rotinas internas.

A conquista coloca Macaé em posição de destaque no setor de saneamento, ao contar com um laboratório reconhecido nacionalmente pela precisão dos resultados e pelo compromisso com a qualidade ambiental. Mais do que um selo técnico, a acreditação representa um avanço concreto na transparência e na segurança dos serviços prestados à população.