Praia dos Cavaleiros reúne lazer, esportes e gastronomia, um dos cartões-postais mais procurados de Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 18/01/2026 20:19

Macaé - Macaé entra no verão 2026 reafirmando sua vocação como um dos destinos turísticos mais completos do interior do Rio de Janeiro. A cidade reúne, em poucos quilômetros, praias urbanas bem estruturadas, lagoas, rios, cachoeiras e áreas de serra preservadas, combinação que transforma o município em opção para quem busca descanso, aventura, boa gastronomia e contato com a natureza.

Com 23 quilômetros de litoral e localização estratégica entre o oceano e a Região Serrana, Macaé vem se destacando pelo turismo diversificado, que dialoga com o tradicional turismo de negócios e amplia a permanência de visitantes ao longo do ano. A cidade integra a categoria A do Mapa do Turismo Brasileiro, reconhecimento que reflete infraestrutura, oferta de serviços e fluxo turístico qualificado.

A rede hoteleira é outro ponto forte. São cerca de 4.200 unidades habitacionais e aproximadamente 10 mil leitos, entre hotéis de redes nacionais e internacionais e pousadas. Em períodos de alta temporada e feriados prolongados, a taxa de ocupação costuma ultrapassar 90%, evidenciando a atratividade do destino.

Esse movimento impacta diretamente a economia local, fortalecendo setores como hotelaria, gastronomia, comércio e serviços. Visitantes de diferentes regiões confirmam o potencial da cidade. As professoras Luciane Veniali e Kely Miranda, do Rio de Janeiro, decidiram passar as férias em Macaé. “A cidade encanta em tudo. A serra, o mar, a tranquilidade. Preferimos ficar por aqui”, contou Luciane.

Além das praias, Macaé oferece opções para todos os estilos. A Praia dos Cavaleiros concentra bares, restaurantes, ciclovia e esportes de areia. A Praia do Pecado atrai surfistas e bodyboarders, enquanto Imbetiba é ideal para famílias. A Barra de Macaé chama atenção pelo encontro do rio com o mar.

No interior, o Sana desponta como refúgio de ecoturismo, com cachoeiras, trilhas e esportes de aventura. Rios da região permitem práticas como rafting e canoagem, sempre com acompanhamento especializado. Lagoas, parques ecológicos e áreas de preservação completam o roteiro.

Para aproveitar com segurança, a orientação é respeitar sinalizações nas praias, seguir trilhas oficiais, evitar rios e cachoeiras em dias de chuva e acompanhar os alertas da Defesa Civil. Em caso de emergência, os contatos são 199 ou WhatsApp (22) 99103-4275.

Macaé segue fortalecendo sua imagem como cidade que oferece experiências variadas, qualidade de vida e turismo sustentável, consolidando-se como destino certo para quem escolhe o verão no litoral fluminense.