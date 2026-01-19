Motocicletas apresentavam sinais de adulteração e foram encaminhadas para a delegacia - Foto: Divulgação

Publicado 19/01/2026 11:02

Macaé - Policiais militares flagraram, na madrugada de sábado, dia 17, duas motocicletas com sinais de adulteração durante um patrulhamento de rotina em Macaé. A ação aconteceu no trevo de Areia Branca, ponto de grande circulação, e chamou a atenção dos agentes pelas condições suspeitas dos veículos.

Durante a abordagem, os policiais constataram que as motos apresentavam irregularidades nas numerações de identificação, o que levantou a suspeita de crime. Diante da situação, os veículos foram apreendidos e encaminhados para a perícia técnica, responsável por confirmar as alterações.

Um homem que estava com as motocicletas foi detido no local e levado para a 123ª Delegacia de Polícia. Na unidade, o caso foi registrado como adulteração de sinal identificador de veículo automotor, crime previsto no artigo 311 do Código Penal.

A ocorrência reforça a importância do patrulhamento preventivo e da atenção aos detalhes durante as abordagens, já que veículos adulterados costumam estar ligados a outros crimes. As investigações seguem para apurar a origem das motos e possíveis envolvidos.