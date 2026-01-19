Motocicletas apresentavam sinais de adulteração e foram encaminhadas para a delegaciaFoto: Divulgação
Policiais recuperam duas motos adulteradas durante patrulhamento em Macaé
Veículos com sinais de irregularidade foram apreendidos no trevo de Areia Branca e levados para perícia
Educação avança e Macaé inaugura duas novas escolas na próxima semana
Unidades no Bosque Azul e no Trapiche ampliam vagas e reforçam a estrutura do ensino público no município
Macaé passa a contar com laboratório da BRK certificado pelo Inmetro
Reconhecimento nacional confirma qualidade, rigor técnico e confiabilidade nas análises ambientais
Denúncia anônima leva PM a apreender drogas em terreno baldio no Lagomar
Cocaína e maconha estavam escondidas em área aberta e foram encaminhadas à delegacia de Macaé
Macaé se consolida como destino completo para o verão 2026
Entre o mar e a serra, cidade atrai turistas com praias, natureza, esportes e forte rede hoteleira
Presença da Guarda Municipal reforça ordem e tranquilidade nas praias de Macaé
Ações preventivas orientam moradores e turistas e garantem convivência segura durante o verão
