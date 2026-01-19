Novas escolas ampliam a rede municipal e garantem mais conforto a alunos e profissionais da educação - Foto: Divulgação

Publicado 19/01/2026 11:02

Macaé - A educação em Macaé ganha um novo capítulo a partir da próxima semana, com a inauguração de duas unidades de ensino que prometem ampliar o acesso, melhorar a estrutura escolar e atender antigas demandas de famílias em diferentes regiões da cidade. As novas escolas reforçam o crescimento da rede municipal e representam mais oportunidades para crianças e adolescentes.

A primeira entrega acontece na quarta-feira, dia 21, às 10h, no bairro Bosque Azul, com a inauguração da Escola Municipal Sônia Regina de Souza Lapa, voltada ao Ensino Fundamental. Com cerca de seis mil metros quadrados de área construída, a unidade foi planejada para oferecer um ambiente moderno e acolhedor, contando com 18 salas de aula, quadra poliesportiva, biblioteca e laboratórios, espaços que fortalecem o aprendizado e a convivência escolar.

No dia seguinte, quinta-feira, 22, às 14h, será a vez do distrito do Trapiche receber a nova Escola de Educação Infantil. A unidade, destinada a crianças de 2 a 5 anos e 11 meses, tem capacidade para atender até 240 alunos. Com estrutura em um pavimento, o espaço reúne áreas administrativa, pedagógica, de serviços e convivência, além de 10 salas de aula, sala multiuso e brinquedoteca, pensadas para estimular o desenvolvimento na primeira infância.

As inaugurações marcam um momento de investimento direto no futuro da cidade, fortalecendo a educação pública e oferecendo mais dignidade, segurança e qualidade no ensino desde os primeiros anos escolares.