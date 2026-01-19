Material apreendido durante a operação policial no Alto dos Cajueiros - Foto: Reprodução

Publicado 19/01/2026 13:18

Macaé - Uma denúncia anônima mudou a rotina da Favela da Linha, no bairro Alto dos Cajueiros, em Macaé, e terminou com cinco pessoas presas por tráfico de drogas. A informação chegou ao Serviço Reservado do 32º BPM, que acionou o setor de inteligência e passou a monitorar a movimentação no local.

A observação silenciosa revelou um esquema organizado, com divisão clara de tarefas. Parte do grupo fazia a venda direta das drogas, enquanto outros buscavam o material escondido em uma sacola camuflada em uma calçada próxima. Um quinto envolvido circulava de moto para recolher o dinheiro das vendas, evitando levantar suspeitas.

No momento da abordagem, os policiais encontraram drogas com um dos suspeitos. Em varredura na área, a equipe localizou a sacola usada pelo grupo, onde estavam dezenas de entorpecentes prontos para comercialização. A PM informou ainda que alguns dos detidos já tinham passagens por crimes como tráfico, associação criminosa e roubo.

Todos foram levados para a 128ª DP, onde permaneceram presos após autuação por tráfico de drogas.