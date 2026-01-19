Material apreendido durante a operação policial no Alto dos CajueirosFoto: Reprodução
Denúncia desmonta esquema de tráfico e leva cinco à prisão em Macaé
Ação da PM flagra revezamento de funções e apreende cocaína, maconha e crack no Alto dos Cajueiros
Educação avança e Macaé inaugura duas novas escolas na próxima semana
Unidades no Bosque Azul e no Trapiche ampliam vagas e reforçam a estrutura do ensino público no município
Policiais recuperam duas motos adulteradas durante patrulhamento em Macaé
Veículos com sinais de irregularidade foram apreendidos no trevo de Areia Branca e levados para perícia
Macaé passa a contar com laboratório da BRK certificado pelo Inmetro
Reconhecimento nacional confirma qualidade, rigor técnico e confiabilidade nas análises ambientais
Denúncia anônima leva PM a apreender drogas em terreno baldio no Lagomar
Cocaína e maconha estavam escondidas em área aberta e foram encaminhadas à delegacia de Macaé
Macaé se consolida como destino completo para o verão 2026
Entre o mar e a serra, cidade atrai turistas com praias, natureza, esportes e forte rede hoteleira
