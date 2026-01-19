Nuvens carregadas avançam sobre Macaé e acendem alerta para mudanças no tempoFoto: Douglas Smmithy
Defesa Civil alerta para chuva forte e ventos intensos em Macaé
Frente fria pode provocar temporais, rajadas acima de 60 km por hora e risco de alagamentos
Defesa Civil alerta para chuva forte e ventos intensos em Macaé
Frente fria pode provocar temporais, rajadas acima de 60 km por hora e risco de alagamentos
Mercado de trabalho ganha fôlego com quase 400 vagas abertas em Macaé
Oportunidades alcançam comércio, offshore, construção civil, serviços e educação, com chances para diferentes perfis profissionais
Denúncia desmonta esquema de tráfico e leva cinco à prisão em Macaé
Ação da PM flagra revezamento de funções e apreende cocaína, maconha e crack no Alto dos Cajueiros
Educação avança e Macaé inaugura duas novas escolas na próxima semana
Unidades no Bosque Azul e no Trapiche ampliam vagas e reforçam a estrutura do ensino público no município
Policiais recuperam duas motos adulteradas durante patrulhamento em Macaé
Veículos com sinais de irregularidade foram apreendidos no trevo de Areia Branca e levados para perícia
Macaé passa a contar com laboratório da BRK certificado pelo Inmetro
Reconhecimento nacional confirma qualidade, rigor técnico e confiabilidade nas análises ambientais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.