Nuvens carregadas avançam sobre Macaé e acendem alerta para mudanças no tempoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 19/01/2026 13:40

Macaé - A Defesa Civil de Macaé emitiu um alerta para a mudança nas condições do tempo com a chegada de uma frente fria à região. O fenômeno, associado à convergência de umidade, deve provocar pancadas de chuva moderada a forte, com possibilidade de volumes elevados e ventos intensos entre o início da tarde de segunda-feira, dia 19, e a manhã de quarta-feira, dia 21.

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, os acumulados de chuva podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo alcançar até 100 milímetros por dia. Também há previsão de rajadas de vento superiores a 60 quilômetros por hora, o que aumenta o risco de quedas de galhos, destelhamentos e transtornos no trânsito.

Diante do cenário, a orientação é para que moradores redobrem a atenção e adotem medidas simples de prevenção. Em casa, a recomendação é manter portas e janelas fechadas, retirar objetos de locais altos e evitar o uso de velas em caso de falta de energia. Nas ruas, o alerta é para não enfrentar áreas alagadas, manter distância de rios, canais e encostas, além de evitar abrigo sob árvores e estruturas metálicas.

A Defesa Civil reforça que, em situações de emergência, a população deve acionar o telefone 199 ou entrar em contato pelo WhatsApp (22) 99103-4275.