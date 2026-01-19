Residencial Bosque Azul é um dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida em Macaé - Foto: Ilustração

Residencial Bosque Azul é um dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 19/01/2026 13:49

Macaé - Beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida em Macaé deram um passo decisivo rumo à conquista da casa própria. Uma nova convocação chama famílias selecionadas no Edital 001 de 2017 para a etapa de assinatura dos contratos do Residencial Bosque Azul, fase considerada essencial para a efetivação do benefício habitacional.

O chamamento foi publicado no portal oficial do município e atende a uma atualização de dados apresentada pelo Banco do Brasil, conforme determina a Portaria 595 de 2013 do Ministério das Cidades. A medida busca dar andamento aos processos que aguardavam regularização documental e contratual.

Os convocados devem comparecer à Secretaria Executiva de Habitação, na Avenida Lacerda Sobrinho, 477, Linha Azul, no prazo máximo de 15 dias. O atendimento ocorre das 9h às 12h e das 14h às 16h. A ausência dentro do período estabelecido resulta na desclassificação automática.

Para o atendimento, é obrigatória a apresentação de documento de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência. A orientação é conferir toda a documentação antes do comparecimento para evitar atrasos e garantir a continuidade do processo.