Residencial Bosque Azul é um dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida em MacaéFoto: Ilustração
Sonho da casa própria avança para famílias de Macaé
Beneficiários do Minha Casa Minha Vida são convocados para assinar contratos do Residencial Bosque Azul
Defesa Civil alerta para chuva forte e ventos intensos em Macaé
Frente fria pode provocar temporais, rajadas acima de 60 km por hora e risco de alagamentos
Mercado de trabalho ganha fôlego com quase 400 vagas abertas em Macaé
Oportunidades alcançam comércio, offshore, construção civil, serviços e educação, com chances para diferentes perfis profissionais
Denúncia desmonta esquema de tráfico e leva cinco à prisão em Macaé
Ação da PM flagra revezamento de funções e apreende cocaína, maconha e crack no Alto dos Cajueiros
Educação avança e Macaé inaugura duas novas escolas na próxima semana
Unidades no Bosque Azul e no Trapiche ampliam vagas e reforçam a estrutura do ensino público no município
Policiais recuperam duas motos adulteradas durante patrulhamento em Macaé
Veículos com sinais de irregularidade foram apreendidos no trevo de Areia Branca e levados para perícia
