Estabelecimentos certificados com o Selo ABC reforçam boas práticas e ampliam a confiança dos consumidores em MacaéFoto: Douglas Smmithy
ou comparecer à sede da Vigilância Sanitária, na Rua José de Aguiar Franco, 2150, no bairro Costa do Sol.
Selo ABC abre caminho para mais qualidade e confiança à mesa em Macaé
Vigilância Sanitária inicia inscrições para o ciclo 2026 e convida estabelecimentos a elevar padrões de higiene e segurança alimentar
Obras mudam trajeto de ônibus e pedem atenção de quem circula pelo bairro Aroeira
Alteração temporária garante continuidade da macrodrenagem e mantém acesso à Linha Verde
Cachoeiras de Macaé entram no radar da fiscalização ambiental no verão
Ações reforçam preservação, ordem e convivência segura em áreas naturais muito procuradas nesta época do ano
Sonho da casa própria avança para famílias de Macaé
Beneficiários do Minha Casa Minha Vida são convocados para assinar contratos do Residencial Bosque Azul
Defesa Civil alerta para chuva forte e ventos intensos em Macaé
Frente fria pode provocar temporais, rajadas acima de 60 km por hora e risco de alagamentos
Mercado de trabalho ganha fôlego com quase 400 vagas abertas em Macaé
Oportunidades alcançam comércio, offshore, construção civil, serviços e educação, com chances para diferentes perfis profissionais
