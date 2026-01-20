Estabelecimentos certificados com o Selo ABC reforçam boas práticas e ampliam a confiança dos consumidores em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Estabelecimentos certificados com o Selo ABC reforçam boas práticas e ampliam a confiança dos consumidores em MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 20/01/2026 12:08

Macaé - O comércio de alimentos em Macaé ganha uma nova oportunidade de se destacar pela qualidade e pelo cuidado com a saúde do consumidor. A Vigilância Sanitária do município abriu as inscrições para o ciclo 2026 do Selo de Qualidade da Higiene ABC, certificação que reconhece restaurantes, lanchonetes, padarias e serviços de alimentação comprometidos com boas práticas sanitárias.

O processo de adesão segue aberto até o dia 27 de fevereiro de 2026 e vai além da fiscalização tradicional. A proposta é orientar, educar e incentivar melhorias contínuas nos ambientes de preparo e manipulação de alimentos, reduzindo riscos e fortalecendo a confiança de quem consome.

Segundo a coordenadora especial de Vigilância Sanitária, Camila Almeida da Silva Salles, a iniciativa ajuda a prevenir problemas antes que eles apareçam. Quando o estabelecimento compreende e aplica as normas sanitárias, evita infrações por desconhecimento, reduz a chance de surtos e garante mais segurança à população. A avaliação acontece por meio de uma auditoria educativa, com foco na orientação.

A categorização leva em conta critérios técnicos e o grau de risco sanitário de cada serviço, permitindo uma atuação mais eficiente do órgão e oferecendo ao consumidor mais transparência na hora da escolha. Para o comerciante, o selo representa credibilidade e valorização do negócio.

Os interessados podem se inscrever pelo e-mail visa.categorizacao@macae.gov.br

ou comparecer à sede da Vigilância Sanitária, na Rua José de Aguiar Franco, 2150, no bairro Costa do Sol.