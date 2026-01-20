Obras de macrodrenagem no bairro Aroeira provocam mudança temporária no trajeto dos ônibus em Macaé - Foto: Ilustração

Publicado 20/01/2026 12:04

Macaé - Moradores e usuários do transporte público que passam pelo bairro Aroeira, em Macaé, precisam redobrar a atenção a partir desta terça-feira, dia 20. O avanço das obras de macrodrenagem na região provocou uma mudança no trajeto das linhas de ônibus que seguem em direção à Linha Verde, ajustando o fluxo para garantir segurança, mobilidade e continuidade dos serviços.

Com a alteração, os coletivos passam a acessar a Rua das Acácias pela Avenida Vitória Régia, rota definida para manter o atendimento à população durante a intervenção urbana. A medida busca reduzir impactos no deslocamento diário e organizar o tráfego em um dos trechos afetados pelas obras.

Quem utiliza o transporte municipal para embarque na Aroeira deve ficar atento ao novo ponto de parada, localizado na Avenida Vitória Régia, logo após a Igreja Apostólica Betesda. A orientação é chegar com antecedência e acompanhar a sinalização instalada no local.

As mudanças fazem parte de um conjunto de ajustes necessários em períodos de obras estruturais, comuns em áreas que recebem melhorias de grande porte. A expectativa é que, após a conclusão da macrodrenagem, o bairro ganhe em infraestrutura, drenagem e qualidade de vida, refletindo diretamente no dia a dia de quem vive e circula pela região.