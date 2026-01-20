Obras de macrodrenagem no bairro Aroeira provocam mudança temporária no trajeto dos ônibus em MacaéFoto: Ilustração
Obras mudam trajeto de ônibus e pedem atenção de quem circula pelo bairro Aroeira
Alteração temporária garante continuidade da macrodrenagem e mantém acesso à Linha Verde
Cachoeiras de Macaé entram no radar da fiscalização ambiental no verão
Ações reforçam preservação, ordem e convivência segura em áreas naturais muito procuradas nesta época do ano
Sonho da casa própria avança para famílias de Macaé
Beneficiários do Minha Casa Minha Vida são convocados para assinar contratos do Residencial Bosque Azul
Defesa Civil alerta para chuva forte e ventos intensos em Macaé
Frente fria pode provocar temporais, rajadas acima de 60 km por hora e risco de alagamentos
Mercado de trabalho ganha fôlego com quase 400 vagas abertas em Macaé
Oportunidades alcançam comércio, offshore, construção civil, serviços e educação, com chances para diferentes perfis profissionais
Denúncia desmonta esquema de tráfico e leva cinco à prisão em Macaé
Ação da PM flagra revezamento de funções e apreende cocaína, maconha e crack no Alto dos Cajueiros
