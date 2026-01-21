Prefeito anuncia, pelas redes sociais, novos investimentos e mudanças na educação de Macaé - Foto: Reprodução Rede Social

Prefeito anuncia, pelas redes sociais, novos investimentos e mudanças na educação de Macaé

Publicado 21/01/2026 15:11

Macaé - O prefeito de Macaé colocou a educação no centro do debate ao usar as redes sociais para anunciar um pacote de ações que promete impactar diretamente alunos, famílias e profissionais da rede municipal. Após reunião com os secretários Matias Mendes e Adalmir, Cardoso, o chefe do Executivo apresentou medidas que combinam planejamento, investimento em infraestrutura e ampliação do atendimento educacional.

Entre as novidades está a implantação do Cartão Educação, iniciativa voltada a fortalecer o suporte às famílias e melhorar as condições de aprendizagem dos estudantes. O anúncio veio acompanhado de atualizações sobre a climatização das unidades escolares, processo que está em fase final e busca garantir mais conforto em sala de aula, especialmente nos períodos de calor intenso.

O prefeito também destacou o avanço na construção de novas escolas e na reforma de prédios antigos, ações consideradas estratégicas para acompanhar o crescimento da cidade e reorganizar a rede de ensino. Segundo ele, a meta é oferecer espaços mais modernos, seguros e adequados à realidade dos alunos.

A principal novidade para este ano será a implantação do berçário, ampliando a educação infantil e fortalecendo o ensino em tempo integral. A medida atende a uma demanda antiga de famílias que precisam de apoio desde os primeiros anos de vida das crianças, além de contribuir para o desenvolvimento educacional desde a base.

O conjunto de ações sinaliza uma fase de investimentos contínuos e planejamento estruturado na educação municipal, com foco no presente e olhar voltado para o futuro.