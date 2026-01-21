Prefeito anuncia, pelas redes sociais, novos investimentos e mudanças na educação de MacaéFoto: Reprodução Rede Social
Educação de Macaé acelera obras, lança Cartão Educação e anuncia berçário
Anúncio feito pelo prefeito nas redes sociais aponta avanço na climatização das escolas e ampliação do ensino infantil
Projeto Botinho 2026 começa em Macaé e transforma férias em aprendizado e proteção
Ação reúne crianças e adolescentes na Praia dos Cavaleiros com foco em segurança no mar, cidadania e prevenção
Nova rodoviária entra no radar de Macaé e vira prioridade urbana
Projeto prevê terminal moderno na entrada da cidade para reorganizar o transporte e aliviar o trânsito do Centro
Selo ABC abre caminho para mais qualidade e confiança à mesa em Macaé
Vigilância Sanitária inicia inscrições para o ciclo 2026 e convida estabelecimentos a elevar padrões de higiene e segurança alimentar
Obras mudam trajeto de ônibus e pedem atenção de quem circula pelo bairro Aroeira
Alteração temporária garante continuidade da macrodrenagem e mantém acesso à Linha Verde
Cachoeiras de Macaé entram no radar da fiscalização ambiental no verão
Ações reforçam preservação, ordem e convivência segura em áreas naturais muito procuradas nesta época do ano
