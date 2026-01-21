Crianças e adolescentes participam da abertura do Projeto Botinho 2026 na Praia dos Cavaleiros - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 21/01/2026 15:11

Macaé - O mar virou sala de aula e a areia, espaço de aprendizado em Macaé. A abertura do Projeto Botinho 2026, realizada nesta quarta-feira, 21, no posto 2 da Praia dos Cavaleiros, marcou o início de mais uma edição de uma iniciativa que atravessa gerações e salva vidas ao ensinar, desde cedo, respeito ao mar e noções de segurança. Crianças e adolescentes de 7 a 17 anos participam da colônia de férias gratuita, reconhecida como uma das mais tradicionais da América Latina.

Criado em 1964, o Projeto Botinho é fruto da parceria entre o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o Sesc-RJ e o poder público municipal. Em Macaé, a iniciativa reúne alunos, familiares, instrutores e autoridades em uma programação que vai além da recreação, apostando na formação cidadã e na prevenção de acidentes aquáticos.

Durante a solenidade, o prefeito Welberth Rezende destacou a importância do projeto para a cidade e para a segurança nas praias, além de celebrar um momento simbólico ao homenagear o comandante do 9º Grupamento de Bombeiro Militar, coronel Luciano da Costa Castilhos, pela promoção. O gesto emocionou o público e reforçou o reconhecimento ao trabalho diário da corporação.

O prefeito também ressaltou os avanços na parceria com o Corpo de Bombeiros, citando a entrega de uma nova base náutica no Iate Clube, o reforço de equipamentos enviados pelo Governo do Estado, a assinatura do Proeis e a previsão de novas viaturas para ampliar a segurança no município. Ao se dirigir aos alunos, deixou uma mensagem direta e inspiradora, lembrando que o aprendizado adquirido no projeto acompanha os participantes por toda a vida.

À frente do grupamento, o coronel Castilhos falou com entusiasmo sobre o significado do Botinho. Segundo ele, o projeto cria laços, desperta vocações e ensina valores que vão além do verão, formando jovens mais conscientes e preparados para lidar com o ambiente aquático.

As atividades seguem até o dia 30 de janeiro, sempre das 8h às 11h, na orla da Praia dos Cavaleiros. A programação inclui exercícios físicos, orientações sobre condições do mar, noções de primeiros socorros e educação ambiental. Os participantes são divididos nas turmas Golfinho, Moby Dick e Tubarão, conforme a idade, e todos recebem certificado ao final.

Mais do que uma colônia de férias, o Projeto Botinho reafirma o compromisso de Macaé com a prevenção, a educação e o cuidado com suas crianças e adolescentes.