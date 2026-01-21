Praia dos Cavaleiros se prepara para receber o público no início da programação do Sesc Verão 2026 - Foto: Douglas Smmithy / Arquivo

Publicado 21/01/2026 15:12

Macaé - Macaé dá a largada oficial no Sesc Verão 2026 com uma programação que promete movimentar a orla, aquecer o turismo e reunir moradores e visitantes em torno da música e da cultura. O evento começa neste fim de semana e já chega com um dos nomes mais populares da cena musical brasileira: o rapper Xamã, que sobe ao palco no sábado, às 21h, na Praia dos Cavaleiros, em um show aguardado pelo público jovem e fãs do artista.

A abertura acontece na sexta-feira, também na Praia dos Cavaleiros, com apresentação da Banda Faya, às 20h, marcando o início de uma agenda que combina grandes atrações, valorização da cena local e intervenções culturais espalhadas pela cidade. A proposta do Sesc Verão é ocupar os espaços públicos de forma democrática, oferecendo programação gratuita e acessível durante a alta temporada.

Xamã chega a Macaé em um dos momentos mais fortes da carreira. Revelado nas batalhas de rima da Zona Oeste do Rio de Janeiro, o artista conquistou o país ao unir rap, poesia e referências populares em letras que dialogam com diferentes gerações. Hoje, é presença constante nas playlists, nos palcos e também na televisão, consolidando-se como um dos principais nomes da música nacional.

Além do show principal, a programação segue ao longo do fim de semana com apresentações musicais e intervenções artísticas em diferentes pontos da orla, ampliando o alcance do evento e fortalecendo a relação da cidade com a cultura e o lazer. Para o secretário de Turismo, Léo Anderson, iniciativas como o Sesc Verão reforçam o papel de Macaé como destino turístico e criam oportunidades para a economia local, ao mesmo tempo em que garantem entretenimento de qualidade para as famílias.

Com música, arte e ocupação dos espaços públicos, o Sesc Verão 2026 transforma Macaé em palco a céu aberto e consolida o município como um dos principais polos de programação cultural do litoral fluminense durante o verão.