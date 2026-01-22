Chuva intensa altera a rotina e aumenta o risco de alagamentos em diferentes bairros de MacaéFoto: Douglas Smmithy
Chuvas mantêm Macaé em alerta e exigem atenção redobrada da população
Acumulado elevado, previsão de temporais e risco de alagamentos reforçam orientações de segurança
Material escolar pesa no bolso e diferença chega a 400% em Macaé
Pesquisa do Procon revela disparidades nos preços e reforça alerta para famílias compararem antes de comprar
Praia vira arena e Macaé entra no clima do esporte neste fim de semana
Evento reúne modalidades, atividades inclusivas e atrações gratuitas na Praia Campista
Macaé lança programa inédito de inseminação bovina e promete salto na produtividade
Projeto oferece assistência técnica completa e pode impactar milhares de vacas em um ano
Macaé entrega nova escola no Bosque Azul e amplia acesso ao ensino público
Unidade moderna reforça a rede municipal, aproxima a escola das famílias e marca avanço na educação do bairro
Macaé embala o verão com grandes shows e cultura na orla
Sesc Verão 2026 começa neste fim de semana e aposta em atrações nacionais, artistas locais e lazer gratuito
