Chuva intensa altera a rotina e aumenta o risco de alagamentos em diferentes bairros de MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 22/01/2026 16:26

Macaé - Macaé enfrenta dias de instabilidade climática, com volume de chuva acima do normal e risco de transtornos em diferentes pontos da cidade. O cenário registrado nas últimas horas mantém o município em estado de atenção, com possibilidade de pancadas moderadas a fortes até o fim de semana.

O acumulado expressivo de chuva nas últimas 96 horas preocupa técnicos e moradores, principalmente em áreas mais vulneráveis a alagamentos e deslizamentos. A previsão indica continuidade da instabilidade até sábado, com volumes que podem ultrapassar 100 milímetros por dia, segundo dados meteorológicos. A combinação entre umidade intensa e sistemas atmosféricos ativos favorece temporais localizados, rajadas de vento e quedas pontuais de temperatura.

Nas ruas, a rotina mudou. Motoristas enfrentam pontos de acúmulo de água, pedestres redobram cuidados e moradores de regiões próximas a encostas acompanham a situação com apreensão. Especialistas orientam evitar áreas alagadas, não se abrigar sob árvores ou estruturas metálicas e manter distância de fios elétricos e postes. Em casa, a recomendação é manter atenção a janelas, telhados e instalações elétricas.

A tendência é de tempo instável até o domingo, com céu encoberto, pancadas isoladas e temperaturas variando entre 19 °C e 28 °C. O vento permanece fraco a moderado, mas pode se intensificar durante as chuvas.

Em situações de risco, a população pode acionar os canais de emergência pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp 22 99103 4275.