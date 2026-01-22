Consumidores pesquisam preços de material escolar em lojas de Macaé antes da volta às aulas - Foto: Ilustração

Consumidores pesquisam preços de material escolar em lojas de Macaé antes da volta às aulasFoto: Ilustração

Publicado 22/01/2026 16:26

Macaé - O consumidor macaense encontra um cenário que mistura surpresa e indignação ao pesquisar material escolar na cidade. Um mesmo produto pode custar até quatro vezes mais de uma loja para outra, segundo levantamento realizado pelo Procon de Macaé entre os dias 12 e 14 deste mês em estabelecimentos do comércio local.

O estudo identificou variações expressivas em itens básicos da lista escolar. O jogo de hidrocor com 12 cores liderou o ranking, com diferença de 402% entre o menor e o maior preço. Outros produtos também apresentaram oscilações relevantes, como apontador, com variação de 388%, borracha simples, com quase 300%, régua transparente de 30 cm, com 251%, e caixa de lápis de cor, com 173%. Até itens comuns, como lápis preto e cola líquida, chegaram a registrar diferenças de 100%.

A pesquisa foi realizada em quatro lojas formalizadas, muitas delas participantes do programa Cartão Educa Mais. Para garantir critérios técnicos, os fiscais consideraram sempre o item de menor valor disponível em cada estabelecimento, independentemente da marca. O Procon explica que a diversidade de marcas não compromete o levantamento, já que a escolha final depende da avaliação do consumidor sobre custo e qualidade.

Para o órgão, os dados revelam a importância da pesquisa de preços, principalmente no período de volta às aulas, quando a demanda cresce e o impacto no orçamento familiar se torna mais evidente. A comparação entre lojas pode representar economia significativa e estimular a concorrência no comércio local.

O secretário executivo de Defesa do Consumidor, Celso Mussi, destacou que o levantamento foi feito por amostragem, mesmo com a existência de dezenas de estabelecimentos na cidade. Segundo ele, o objetivo é orientar a população e oferecer parâmetros para decisões mais conscientes na hora da compra.

Entre os itens analisados, os preços variaram de forma significativa: caderno de 10 matérias, de 19,90 a 30,12; lápis preto, de 0,80 a 1,60; lápis de cor, de 5,50 a 14,99; hidrocor, de 5,98 a 29,99; borracha, de 1,50 a 3,99; apontador, de 0,80 a 3,90; régua, de 1,99 a 6,99; cola líquida, de 2,99 a 5,99; tesoura sem ponta, de 4,50 a 6,99.