Atletas e público ocupam as arenas montadas na Praia Campista durante a programação do Esporte Verão em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 22/01/2026 16:26

Macaé - Macaé entra no ritmo do verão com a Praia Campista transformada em um grande espaço de esporte, convivência e lazer. O Esporte Verão 2026 chega neste sábado e domingo (24 e 25), com uma programação que mistura competição, bem-estar e inclusão, reunindo atletas, famílias e curiosos em dois dias de atividades ao ar livre.

O evento ocupa a Arena do Esporte Verão e a Arena de Artes Marciais, com modalidades que vão do vôlei de praia ao jiu-jitsu, passando por pilates, yoga, fitdance, futebol, capoeira, surf e basquete sobre rodas. A proposta é simples e direta: incentivar hábitos saudáveis e aproximar a população do esporte em um dos cenários mais simbólicos da cidade.

No sábado, a programação começa às 8h e segue até o fim da tarde, com destaque para o vôlei de praia masculino e atividades voltadas ao condicionamento físico e às artes marciais. No domingo, o protagonismo fica com o vôlei feminino na categoria master e ações inclusivas, como capoeira adaptada e basquete sobre rodas, além de clínicas esportivas e aulas abertas.

A expectativa é de grande participação do público, impulsionada pelo formato democrático do evento e pela diversidade das atividades, pensadas para diferentes idades e níveis de experiência. A entrada é gratuita, e a programação convida moradores e visitantes a ocupar a praia de forma ativa, saudável e coletiva.