Kits de uniformes chegam às unidades escolares e preparam estudantes para o início do ano letivo.Foto: Divulgação

Publicado 23/01/2026 14:46

Macaé - Quissamã amplia a estrutura de apoio aos estudantes com a entrega dos uniformes escolares que serão usados já na primeira semana de aula. A distribuição começou nesta semana e atende 16 unidades da rede municipal, garantindo que crianças, jovens e adultos iniciem o ano letivo com padronização, conforto e igualdade.

Os kits somam cerca de 20 mil peças destinadas a alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. A logística de entrega mobilizou equipes educacionais e acompanhou o calendário escolar para assegurar que o material chegue às escolas antes do início das atividades, previsto para 4 de fevereiro.

Os uniformes incluem camisa regata, camisa de manga curta, calça tactel, bermuda e jaqueta de helanca, além de short saia para atividades de Educação Física e conjunto pagão para crianças do berçário. O conjunto amplia o conforto dos estudantes e fortalece a identidade das unidades escolares.

A distribuição antecipada integra um planejamento mais amplo para o início do ano letivo. A proposta é organizar as escolas, apoiar as famílias e criar um ambiente acolhedor para os alunos desde o primeiro dia de aula. A medida também contribui para a redução de custos familiares e para a valorização da educação pública.

A iniciativa reforça a importância de políticas educacionais que garantem acesso, permanência e dignidade no ambiente escolar, consolidando o uniforme como um instrumento de inclusão e de fortalecimento do processo de aprendizagem.